Пермский край готовится принять новых беженцев из ЛДНР

08 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Сейчас в Пермском крае находятся 760 переселенцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Пермский край должен обеспечить размещение 100 беженцев из территорий ЛДНР. Сейчас они находятся в Ростовской области, рассказал URA.RU источник в правительстве региона. «Пермский край должен принять дополнительно 100 беженцев. Не факт, что все они приедут в ближайшей перспективе. Но все должно быть готово для их размещения», — отметил источник. В пресс-службе администрации главы региона не стали комментировать информацию. Там отметили, что сейчас в крае проживают 760 переселенцев. По данным на начало лета, в регионе было 456 беженцев. По решению краевых властей, детей переселенцев, которые учатся в школах, будут кормить бесплатно. С 24 февраля в Донбассе проходит спецоперация по защите населения от украинских националистов. Ранее URA.RU рассказывало историю семьи беженцев из Красного Лимана.

Пермский край должен обеспечить размещение 100 беженцев из территорий ЛДНР. Сейчас они находятся в Ростовской области, рассказал URA.RU источник в правительстве региона. «Пермский край должен принять дополнительно 100 беженцев. Не факт, что все они приедут в ближайшей перспективе. Но все должно быть готово для их размещения», — отметил источник. В пресс-службе администрации главы региона не стали комментировать информацию. Там отметили, что сейчас в крае проживают 760 переселенцев. По данным на начало лета, в регионе было 456 беженцев. По решению краевых властей, детей переселенцев, которые учатся в школах, будут кормить бесплатно. С 24 февраля в Донбассе проходит спецоперация по защите населения от украинских националистов. Ранее URA.RU рассказывало историю семьи беженцев из Красного Лимана.