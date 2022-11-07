07 ноября 2022

Пермский край готовится принять новых беженцев из ЛДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Докучаевск. ДНР, эвакуация, донбасс, днр, беженцы, пункт временного размещения
Сейчас в Пермском крае находятся 760 переселенцев Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Пермский край должен обеспечить размещение 100 беженцев из территорий ЛДНР. Сейчас они находятся в Ростовской области, рассказал URA.RU источник в правительстве региона.

«Пермский край должен принять дополнительно 100 беженцев. Не факт, что все они приедут в ближайшей перспективе. Но все должно быть готово для их размещения», — отметил источник.

В пресс-службе администрации главы региона не стали комментировать информацию. Там отметили, что сейчас в крае проживают 760 переселенцев. По данным на начало лета, в регионе было 456 беженцев. По решению краевых властей, детей переселенцев, которые учатся в школах, будут кормить бесплатно.

С 24 февраля в Донбассе проходит спецоперация по защите населения от украинских националистов. Ранее URA.RU рассказывало историю семьи беженцев из Красного Лимана.

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Пермский край должен обеспечить размещение 100 беженцев из территорий ЛДНР. Сейчас они находятся в Ростовской области, рассказал URA.RU источник в правительстве региона. «Пермский край должен принять дополнительно 100 беженцев. Не факт, что все они приедут в ближайшей перспективе. Но все должно быть готово для их размещения», — отметил источник. В пресс-службе администрации главы региона не стали комментировать информацию. Там отметили, что сейчас в крае проживают 760 переселенцев. По данным на начало лета, в регионе было 456 беженцев. По решению краевых властей, детей переселенцев, которые учатся в школах, будут кормить бесплатно. С 24 февраля в Донбассе проходит спецоперация по защите населения от украинских националистов. Ранее URA.RU рассказывало историю семьи беженцев из Красного Лимана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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