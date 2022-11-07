Челябинцам предлагают контракты на службу в морской пехоте

Личный состав 810-й бригады морской пехоты участвует в спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Челябинской области предлагают подписать контракты на службу в 810-й бригаде морской пехоты, расположенной в Севастополе. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе

«Идет набор в 810-ю бригаду морской пехоты. Контракт заключается на шесть или 12 месяцев с заработной платой от 185 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Требования к кандидатам минимальны: возраст от 20 до 60 лет и хорошее здоровье. Для тех, кто имеет опыт военной службы, достаточно девяти классов образования. Для не служивших — не ниже среднего специального.

В обязанности контрактников будет входить участие в специальной операции на Украине. Каждый гарантированно получит 185 тысяч рублей за месяц службы, плюс дополнительные выплаты и привилегии в качестве ветерана боевых действий.

В конце октября воинские части области также начали набор контрактников. Кандидатам обещают зарплату 40 тысяч рублей в месяц, служебное жилье, компенсацию за аренду квартиры, оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток и другие социальные гарантии.