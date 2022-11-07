07 ноября 2022

Челябинцам предлагают контракты на службу в морской пехоте

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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, морская пехота
Личный состав 810-й бригады морской пехоты участвует в спецоперации на Украине Фото:
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Жителям Челябинской области предлагают подписать контракты на службу в 810-й бригаде морской пехоты, расположенной в Севастополе. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе

«Идет набор в 810-ю бригаду морской пехоты. Контракт заключается на шесть или 12 месяцев с заработной платой от 185 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Требования к кандидатам минимальны: возраст от 20 до 60 лет и хорошее здоровье. Для тех, кто имеет опыт военной службы, достаточно девяти классов образования. Для не служивших — не ниже среднего специального.

В обязанности контрактников будет входить участие в специальной операции на Украине. Каждый гарантированно получит 185 тысяч рублей за месяц службы, плюс дополнительные выплаты и привилегии в качестве ветерана боевых действий.

В конце октября воинские части области также начали набор контрактников. Кандидатам обещают зарплату 40 тысяч рублей в месяц, служебное жилье, компенсацию за аренду квартиры, оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток и другие социальные гарантии.

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Жителям Челябинской области предлагают подписать контракты на службу в 810-й бригаде морской пехоты, расположенной в Севастополе. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе «Идет набор в 810-ю бригаду морской пехоты. Контракт заключается на шесть или 12 месяцев с заработной платой от 185 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Требования к кандидатам минимальны: возраст от 20 до 60 лет и хорошее здоровье. Для тех, кто имеет опыт военной службы, достаточно девяти классов образования. Для не служивших — не ниже среднего специального. В обязанности контрактников будет входить участие в специальной операции на Украине. Каждый гарантированно получит 185 тысяч рублей за месяц службы, плюс дополнительные выплаты и привилегии в качестве ветерана боевых действий. В конце октября воинские части области также начали набор контрактников. Кандидатам обещают зарплату 40 тысяч рублей в месяц, служебное жилье, компенсацию за аренду квартиры, оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток и другие социальные гарантии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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