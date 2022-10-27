27 октября 2022

Набор контрактников объявлен в Челябинской области

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Служащим обещают 40 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинской области объявлен набор граждан на военную службу по контракту в пределах региона. Объявление об этом появилось в официальном паблике администрации Верхнего Уфалея в соцсети «ВКонтакте».

«Воинские части Челябинской области, дислоцированные в Озерске, Снежинске, Миассе, Трехгорном, проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. Денежное довольствие — 40 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Служащим по контракту также обещают служебное жилье, компенсацию за аренду квартиры, оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток, другие социальные гарантии. Всех желающих поступить на службу просят обращаться в войсковые части Озерска, Снежинска, Миасса и Трехгорного.

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В Челябинской области объявлен набор граждан на военную службу по контракту в пределах региона. Объявление об этом появилось в официальном паблике администрации Верхнего Уфалея в соцсети «ВКонтакте». «Воинские части Челябинской области, дислоцированные в Озерске, Снежинске, Миассе, Трехгорном, проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. Денежное довольствие — 40 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Служащим по контракту также обещают служебное жилье, компенсацию за аренду квартиры, оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток, другие социальные гарантии. Всех желающих поступить на службу просят обращаться в войсковые части Озерска, Снежинска, Миасса и Трехгорного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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