Свердловский «силовой» министр выехал к мобилизованным в Чебаркуль

В челябинский лагерь для мобилизованных прибыл министр общественной безопасности Свердловской области
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Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил, кудрявцев александр
Александр Кудрявцев посетил свердловчан в Чебаркуле Фото:
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Мобилизация в России

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев посетил учебный центр Минобороны РФ в Чебаркуле (Челябинская область), где находятся мобилизованные уральцы. Как сообщил URA.RU источник во власти, чиновник лично проверял снабжение земляков.

«Кудрявцев встретился с мобилизованными [из Свердловской области], проходящими боевую подготовку, и командиром части. [Министр] хотел узнать, нуждаются ли в чем-то служащие, решить проблемные вопросы, если они возникают, и просто поддержать ребят», — поделился собеседник URA.RU в свердловском правительстве.

Кроме того, Кудрявцев проверил, дошла ли в Чебаркуль партия гуманитарной помощи для свердловчан. Недавно мобилизованным в часть направили коврики, термобелье, наколенники и налокотники. Оперативно получить комментарий в свердловском департаменте информполитики не удалось.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 28 октября набор резервистов в ряды Вооруженных сил был завершен. Мобилизованные из Свердловской области перед отправкой в зону спецоперации проходят подготовку на различных полигонах, в том числе, в Чебаркуле.

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Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев посетил учебный центр Минобороны РФ в Чебаркуле (Челябинская область), где находятся мобилизованные уральцы. Как сообщил URA.RU источник во власти, чиновник лично проверял снабжение земляков. «Кудрявцев встретился с мобилизованными [из Свердловской области], проходящими боевую подготовку, и командиром части. [Министр] хотел узнать, нуждаются ли в чем-то служащие, решить проблемные вопросы, если они возникают, и просто поддержать ребят», — поделился собеседник URA.RU в свердловском правительстве. Кроме того, Кудрявцев проверил, дошла ли в Чебаркуль партия гуманитарной помощи для свердловчан. Недавно мобилизованным в часть направили коврики, термобелье, наколенники и налокотники. Оперативно получить комментарий в свердловском департаменте информполитики не удалось. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 28 октября набор резервистов в ряды Вооруженных сил был завершен. Мобилизованные из Свердловской области перед отправкой в зону спецоперации проходят подготовку на различных полигонах, в том числе, в Чебаркуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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