Свердловский «силовой» министр выехал к мобилизованным в Чебаркуль

В челябинский лагерь для мобилизованных прибыл министр общественной безопасности Свердловской области

08 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Александр Кудрявцев посетил свердловчан в Чебаркуле Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев посетил учебный центр Минобороны РФ в Чебаркуле (Челябинская область), где находятся мобилизованные уральцы. Как сообщил URA.RU источник во власти, чиновник лично проверял снабжение земляков. «Кудрявцев встретился с мобилизованными [из Свердловской области], проходящими боевую подготовку, и командиром части. [Министр] хотел узнать, нуждаются ли в чем-то служащие, решить проблемные вопросы, если они возникают, и просто поддержать ребят», — поделился собеседник URA.RU в свердловском правительстве. Кроме того, Кудрявцев проверил, дошла ли в Чебаркуль партия гуманитарной помощи для свердловчан. Недавно мобилизованным в часть направили коврики, термобелье, наколенники и налокотники. Оперативно получить комментарий в свердловском департаменте информполитики не удалось. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 28 октября набор резервистов в ряды Вооруженных сил был завершен. Мобилизованные из Свердловской области перед отправкой в зону спецоперации проходят подготовку на различных полигонах, в том числе, в Чебаркуле.

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев посетил учебный центр Минобороны РФ в Чебаркуле (Челябинская область), где находятся мобилизованные уральцы. Как сообщил URA.RU источник во власти, чиновник лично проверял снабжение земляков. «Кудрявцев встретился с мобилизованными [из Свердловской области], проходящими боевую подготовку, и командиром части. [Министр] хотел узнать, нуждаются ли в чем-то служащие, решить проблемные вопросы, если они возникают, и просто поддержать ребят», — поделился собеседник URA.RU в свердловском правительстве. Кроме того, Кудрявцев проверил, дошла ли в Чебаркуль партия гуманитарной помощи для свердловчан. Недавно мобилизованным в часть направили коврики, термобелье, наколенники и налокотники. Оперативно получить комментарий в свердловском департаменте информполитики не удалось. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 28 октября набор резервистов в ряды Вооруженных сил был завершен. Мобилизованные из Свердловской области перед отправкой в зону спецоперации проходят подготовку на различных полигонах, в том числе, в Чебаркуле.