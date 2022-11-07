Уволившемуся шефу полиции Екатеринбурга ищут замену в других регионах

Новый шеф полиции Екатеринбурга приедет из Твери или Москвы

08 ноября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Игоря Озерова готовятся заменить силовиком из клана Александра Мешкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах На место подавшего в отставку начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Озерова претендуют сразу несколько человек, работающих в Твери и Москве. Возможность назначения нового «варяга» активно обсуждается в полицейских кругах, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Временно исполняющим обязанности начальника УМВД станет один из его заместителей. «На данный момент в Екатеринбурге не видят равноценной замены Озерову, поэтому будет принято решение о приглашении в УМВД человека, служащего за пределами области. Удочки уже закинуты, ждут ответа из Твери и Москвы. Если человек не найдется раньше, врио станет заместитель», — рассказал собеседник агентства. По его словам, уход Озерова нанесет ущерб сформировавшемуся «тверскому клану», поэтому руководство областного главка заинтересовано в приглашении человека, лояльного начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову. URA.RU направило запрос в отдел по работе с личным составом УМВД по Екатеринбургу. Ответ к моменту публикации не поступил. Ранее клан Мешкова усилился назначением замначальника главка Сергея Ремезкова, который два года служит в Екатеринбурге, а более ранние этапы его карьеры связаны с Астраханской областью, откуда на Урал переехал и сам Мешков. Однако, по словам инсайдера, руководство МВД выступает против формирования кланов в управлениях ведомства. Сообщения об уходе Озерова из управления появились 7 ноября и объясняются желанием полковника проводить больше времени с семьей. По словам инсайдера URA.RU, перед увольнением Озерова ему поступало несколько предложений о повышении, но он не принял ни одно из них.

На место подавшего в отставку начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Озерова претендуют сразу несколько человек, работающих в Твери и Москве. Возможность назначения нового «варяга» активно обсуждается в полицейских кругах, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Временно исполняющим обязанности начальника УМВД станет один из его заместителей. «На данный момент в Екатеринбурге не видят равноценной замены Озерову, поэтому будет принято решение о приглашении в УМВД человека, служащего за пределами области. Удочки уже закинуты, ждут ответа из Твери и Москвы. Если человек не найдется раньше, врио станет заместитель», — рассказал собеседник агентства. По его словам, уход Озерова нанесет ущерб сформировавшемуся «тверскому клану», поэтому руководство областного главка заинтересовано в приглашении человека, лояльного начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову. URA.RU направило запрос в отдел по работе с личным составом УМВД по Екатеринбургу. Ответ к моменту публикации не поступил. Ранее клан Мешкова усилился назначением замначальника главка Сергея Ремезкова, который два года служит в Екатеринбурге, а более ранние этапы его карьеры связаны с Астраханской областью, откуда на Урал переехал и сам Мешков. Однако, по словам инсайдера, руководство МВД выступает против формирования кланов в управлениях ведомства. Сообщения об уходе Озерова из управления появились 7 ноября и объясняются желанием полковника проводить больше времени с семьей. По словам инсайдера URA.RU, перед увольнением Озерова ему поступало несколько предложений о повышении, но он не принял ни одно из них.