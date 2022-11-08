Минобороны показало работу российских дронов против танков ВСУ. Видео

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Танк ВСУ оказался уничтоженным в результате атаки российских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Момент успешной ликвидации танка украинской армии российскими БПЛА попал на видео. Видео предоставлено Минобороны РФ.

На кадрах виден процесс нахождения цели боевым снарядом БПЛА. В результате удара танк ВСУ оказался уничтожен. Кадры уничтожения опубликовал Пятый канал

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сбили беспилотник ВСУ над акваторией Севастополя. Также власти итальянского региона Калабрия задержали партию американских беспилотных летательных аппаратов, якобы предназначавшихся для России, передает «Национальная служба новостей».

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Момент успешной ликвидации танка украинской армии российскими БПЛА попал на видео. Видео предоставлено Минобороны РФ. На кадрах виден процесс нахождения цели боевым снарядом БПЛА. В результате удара танк ВСУ оказался уничтожен. Кадры уничтожения опубликовал Пятый канал Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сбили беспилотник ВСУ над акваторией Севастополя. Также власти итальянского региона Калабрия задержали партию американских беспилотных летательных аппаратов, якобы предназначавшихся для России, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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