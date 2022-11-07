07 ноября 2022

Мэр из ЯНАО рассказал о помощи семьям мобилизованных

Глава Тазовского района ЯНАО встретился с семьями мобилизованных
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Василий Паршаков сообщил, что обращения от семей мобилизованных решаются оперативно Фото:
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Мобилизация в России

Глава Тазовского района (ЯНАО) Василий Паршаков встретился с семьями мобилизованных жителей. В своем telegram-канале мэр отметил, что обращения родственников военнослужащих решаются оперативно.

«Сегодня встретился с мамой и супругой двух наших бойцов. Все поступающие обращения решаем оперативно и в частном порядке. Встречи с семьями мобилизованных земляков будем проводить на постоянной основе», — сообщил Паршаков. Родственники военнослужащих также могут обратиться за помощью в местное отделение штаба «Мы вместе».

Ранее сообщалось, что глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш».

О частичной мобилизации в стране было объявлено 21 сентября, 28 октября мобилизационные мероприятия были завершены. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Глава Тазовского района (ЯНАО) Василий Паршаков встретился с семьями мобилизованных жителей. В своем telegram-канале мэр отметил, что обращения родственников военнослужащих решаются оперативно. «Сегодня встретился с мамой и супругой двух наших бойцов. Все поступающие обращения решаем оперативно и в частном порядке. Встречи с семьями мобилизованных земляков будем проводить на постоянной основе», — сообщил Паршаков. Родственники военнослужащих также могут обратиться за помощью в местное отделение штаба «Мы вместе». Ранее сообщалось, что глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш». О частичной мобилизации в стране было объявлено 21 сентября, 28 октября мобилизационные мероприятия были завершены. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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