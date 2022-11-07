Мэр из ЯНАО рассказал о помощи семьям мобилизованных

Глава Тазовского района ЯНАО встретился с семьями мобилизованных

08 ноября 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Василий Паршаков сообщил, что обращения от семей мобилизованных решаются оперативно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Тазовского района (ЯНАО) Василий Паршаков встретился с семьями мобилизованных жителей. В своем telegram-канале мэр отметил, что обращения родственников военнослужащих решаются оперативно. «Сегодня встретился с мамой и супругой двух наших бойцов. Все поступающие обращения решаем оперативно и в частном порядке. Встречи с семьями мобилизованных земляков будем проводить на постоянной основе», — сообщил Паршаков. Родственники военнослужащих также могут обратиться за помощью в местное отделение штаба «Мы вместе». Ранее сообщалось, что глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш». О частичной мобилизации в стране было объявлено 21 сентября, 28 октября мобилизационные мероприятия были завершены. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Глава Тазовского района (ЯНАО) Василий Паршаков встретился с семьями мобилизованных жителей. В своем telegram-канале мэр отметил, что обращения родственников военнослужащих решаются оперативно. «Сегодня встретился с мамой и супругой двух наших бойцов. Все поступающие обращения решаем оперативно и в частном порядке. Встречи с семьями мобилизованных земляков будем проводить на постоянной основе», — сообщил Паршаков. Родственники военнослужащих также могут обратиться за помощью в местное отделение штаба «Мы вместе». Ранее сообщалось, что глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш». О частичной мобилизации в стране было объявлено 21 сентября, 28 октября мобилизационные мероприятия были завершены. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.