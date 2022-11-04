Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».
«Сегодня встретился с семьями наших мобилизованных бойцов в селе Овгорт и Ямгорт. Поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей. Поздравил членов семей с Днем народного единства, вручил небольшие подарки», — говорится в сообщении.
Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш». Им будет оказана помощь в решении бытовых вопросов. Так же мэр вручил карты «Забота», которые дают скидки в магазинах и аптеках. В ближайшее время Глава района планирует посетить семьи мобилизованных, проживающие в Горках.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Шурышкарском районе ЯНАО отменили митинги, посвященные Дню народного единства. Глава района сообщил, что это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
Олег Попов встретился с семьями мобилизованных и пообещал помощь в решении всех бытовых вопросов.
Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня встретился с семьями наших мобилизованных бойцов в селе Овгорт и Ямгорт. Поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей. Поздравил членов семей с Днем народного единства, вручил небольшие подарки», — говорится в сообщении. Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш». Им будет оказана помощь в решении бытовых вопросов. Так же мэр вручил карты «Забота», которые дают скидки в магазинах и аптеках. В ближайшее время Глава района планирует посетить семьи мобилизованных, проживающие в Горках. Ранее URA.RU рассказывало, что в Шурышкарском районе ЯНАО отменили митинги, посвященные Дню народного единства. Глава района сообщил, что это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.