04 ноября 2022
03 ноября 2022

Мэр из ЯНАО поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства. Москва, сцена, день народного единства, зрители
Олег Попов вручил небольшие подарки семья мобилизованных в честь праздника Фото:

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня встретился с семьями наших мобилизованных бойцов в селе Овгорт и Ямгорт. Поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей. Поздравил членов семей с Днем народного единства, вручил небольшие подарки», — говорится в сообщении.

Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш». Им будет оказана помощь в решении бытовых вопросов. Так же мэр вручил карты «Забота», которые дают скидки в магазинах и аптеках. В ближайшее время Глава района планирует посетить семьи мобилизованных, проживающие в Горках.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Шурышкарском районе ЯНАО отменили митинги, посвященные Дню народного единства. Глава района сообщил, что это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

Олег Попов встретился с семьями мобилизованных и пообещал помощь в решении всех бытовых вопросов.

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Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня встретился с семьями наших мобилизованных бойцов в селе Овгорт и Ямгорт. Поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей. Поздравил членов семей с Днем народного единства, вручил небольшие подарки», — говорится в сообщении. Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш». Им будет оказана помощь в решении бытовых вопросов. Так же мэр вручил карты «Забота», которые дают скидки в магазинах и аптеках. В ближайшее время Глава района планирует посетить семьи мобилизованных, проживающие в Горках. Ранее URA.RU рассказывало, что в Шурышкарском районе ЯНАО отменили митинги, посвященные Дню народного единства. Глава района сообщил, что это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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