Олег Попов вручил небольшие подарки семья мобилизованных в честь праздника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов поздравил семьи мобилизованных с Днем народного единства и вручил небольшие подарки. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня встретился с семьями наших мобилизованных бойцов в селе Овгорт и Ямгорт. Поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей. Поздравил членов семей с Днем народного единства, вручил небольшие подарки», — говорится в сообщении.

Олег Попов поделился, что от близких поступили обращения, которые «взяты на карандаш». Им будет оказана помощь в решении бытовых вопросов. Так же мэр вручил карты «Забота», которые дают скидки в магазинах и аптеках. В ближайшее время Глава района планирует посетить семьи мобилизованных, проживающие в Горках.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Шурышкарском районе ЯНАО отменили митинги, посвященные Дню народного единства. Глава района сообщил, что это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.