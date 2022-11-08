Пентагон: Украина получила два ракетных комплекса NASAMS от США

ВСУ уже использует поставленное оружие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США передали Украине два зенитных ракетных комплекса. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Он отказался уточнить, возможна ли поставка баллистических ракет», — пишет ТАСС.
О том, что США может передать Киеву ракетные комплексы, заговорили летом. По словам представителя Пентагона, вооруженные силы Украины уже используют полученное вооружение.
Ранее Пентагон сообщал, что отправил на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Для работы на комплексе украинских военных готовили инструкторы из Норвегии.
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