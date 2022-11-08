Пентагон: Украина получила два ракетных комплекса NASAMS от США 08 ноября 2022 в 23:44 Размер текста - 17 + ВСУ уже использует поставленное оружие Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США передали Украине два зенитных ракетных комплекса. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Он отказался уточнить, возможна ли поставка баллистических ракет», — пишет ТАСС. О том, что США может передать Киеву ракетные комплексы, заговорили летом. По словам представителя Пентагона, вооруженные силы Украины уже используют полученное вооружение. Ранее Пентагон сообщал, что отправил на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Для работы на комплексе украинских военных готовили инструкторы из Норвегии. США передали Украине два зенитных ракетных комплекса. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Он отказался уточнить, возможна ли поставка баллистических ракет», — пишет ТАСС. О том, что США может передать Киеву ракетные комплексы, заговорили летом. По словам представителя Пентагона, вооруженные силы Украины уже используют полученное вооружение. Ранее Пентагон сообщал, что отправил на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Для работы на комплексе украинских военных готовили инструкторы из Норвегии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям