08 ноября 2022

Пентагон: Украина получила два ракетных комплекса NASAMS от США

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
ВСУ уже использует поставленное оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США передали Украине два зенитных ракетных комплекса. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Он отказался уточнить, возможна ли поставка баллистических ракет», — пишет ТАСС.

О том, что США может передать Киеву ракетные комплексы, заговорили летом. По словам представителя Пентагона, вооруженные силы Украины уже используют полученное вооружение.

Ранее Пентагон сообщал, что отправил на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Для работы на комплексе украинских военных готовили инструкторы из Норвегии.

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США передали Украине два зенитных ракетных комплекса. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Он отказался уточнить, возможна ли поставка баллистических ракет», — пишет ТАСС. О том, что США может передать Киеву ракетные комплексы, заговорили летом. По словам представителя Пентагона, вооруженные силы Украины уже используют полученное вооружение. Ранее Пентагон сообщал, что отправил на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Для работы на комплексе украинских военных готовили инструкторы из Норвегии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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