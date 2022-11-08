Пермяки пожаловались на вандалов, орудующих возле ТЦ

Неизвестные разломали скамейки у ТЦ «Столица» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми у ТЦ «Столица» вандалы сломали скамейки. О случившемся рассказали местные жители в группе «Балатово!» в соцсети «ВКонтакте».

«Ну и зачем нужно было ломать эти лавочки возле „Столицы“?» — написал возмущенный автор поста. Также пользователь опубликовал фото одной из сломанных скамеек. В УМВД по Перми отправлен запрос.

В комментариях местные жители начали возмущаться, отмечая, что такое происходит по всему городу. «У людей нет воспитания. А остановки в каком состоянии? Только поставили», — пишет пользователь Наталья Шелкунова. «Ну как зачем ломать? Они что тут будут целыми стоять, не сломанными? Вы такие интересные, а где мы свою тупоту то показывать будем, кроме как на лавочках?» — негодует Марина Швецова. Другие комментаторы сетуют на безнаказанность вандалов. «Кругом камеры, охрана. Чего проглядели то?» — комментирует Ирина Одинцова. Некоторые указали на подростков, как на возможных злоумышленников. «Тут школота беспризорная сидит постоянно», — отмечает подписчик Сергей Филлипов.

Случаи вандализма нередко происходят по всему Пермскому краю. В начале ноября в Кунгуре неизвестные разбили стекло на остановке, которую установили меньше месяца назад. В Березниках местные жители похитили новые скамейки ручной работы.