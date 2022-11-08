Курганских чиновников уличили в ущемлении прав предпринимателей

09 ноября 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Курганская прокуратура заинтересовалась договорами аренды земли Куртамышской администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская прокуратура подала в суд на администрацию Куртамышского округа за составление договоров аренды земли, пункты которых ущемляли права арендаторов. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных данных. «Прокуратура Курганской области подала 21 иск в адрес отдела экономики администрации Куртамышского округа и нескольких фермерских хозяйств и агро-предприятий», — указано в документах. Заявления поданы в один день — 7 ноября. В курганской областной прокуратуре URA.RU сообщили, что иски связаны с долгосрочными договорами аренды земли между администрацией округа и несколькими предпринимателями. «Обращения в суд были по результатам прокурорской проверки. В ходе проверок выявлены договоры, пункты которых предусматривали право арендодателя во внесудебном порядке расторгать данные договоры и изменять их условия», — объяснили в прокуратуре. Согласно закону, изменения в договоре или его расторжение должно происходить в судебном порядке. В разговоре с URA.RU глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев пообещал прокомментировать данную ситуацию позже. До этого URA.RU писало, что в Катайском округе Курганской области выставили несколько земельных участков на продажу. Общая стоимость земли достигает более 24 млн рублей, общая площадь — более 258 гектаров.

Курганская прокуратура подала в суд на администрацию Куртамышского округа за составление договоров аренды земли, пункты которых ущемляли права арендаторов. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных данных. «Прокуратура Курганской области подала 21 иск в адрес отдела экономики администрации Куртамышского округа и нескольких фермерских хозяйств и агро-предприятий», — указано в документах. Заявления поданы в один день — 7 ноября. В курганской областной прокуратуре URA.RU сообщили, что иски связаны с долгосрочными договорами аренды земли между администрацией округа и несколькими предпринимателями. «Обращения в суд были по результатам прокурорской проверки. В ходе проверок выявлены договоры, пункты которых предусматривали право арендодателя во внесудебном порядке расторгать данные договоры и изменять их условия», — объяснили в прокуратуре. Согласно закону, изменения в договоре или его расторжение должно происходить в судебном порядке. В разговоре с URA.RU глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев пообещал прокомментировать данную ситуацию позже. До этого URA.RU писало, что в Катайском округе Курганской области выставили несколько земельных участков на продажу. Общая стоимость земли достигает более 24 млн рублей, общая площадь — более 258 гектаров.