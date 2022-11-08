Главный ревизор Челябинска после отставки решила наказать депутатов гордумы

Судебное разбирательство по иску Натальи Гутовой назначено на 6 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дальнейшая судьба и карьера экс-председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Натальи Гутовой, за увольнение которой по представлению прокуратуры 25 октября проголосовали депутаты городской думы, будет решаться в Калининском районном суде. Как следует из материалов дела, Гутова пытается восстановиться в должности, а ответчиком выступает Челябинская городская дума.

«Иск (заявление, жалоба) Натальи Владимировны Гутовой принят к производству. Предварительное судебное заседание по гражданскому делу (трудовые споры) назначено на 6 декабря. Ответчик — Челябинская городская дума», — говорится в документах суда.

«Как муниципальный служащий, я не имею права комментировать предстоящие судебные разбирательства. Считаю свое увольнение несправедливым», — заявила URA.RU Гутова и отказалась от комментариев.

Интересы экс-главы городской КСП в суде будет представлять адвокат. По словам источника URA.RU в мэрии, положительное решение суда по иску Гутовой нельзя исключить.

«Депутаты проголосовали за ее отставку без проведения проверки и заключения комиссии по урегулированию конфликтов интересов. Кроме того, Гутова апеллирует к тому, что племянники (а именно устройство на работу племянницы привлекло внимание надзорного органа) не входят в число лиц, которых законодательство относит к близким родственникам. Если суд согласится с этими доводами, Гутова имеет шансы доказать незаконность увольнения», — считает инсайдер URA.RU.

В пресс-службе городской думы Челябинска URA.RU назвали принятое депутатами решение по Гутовой законным и обоснованным. Эту позицию юристы думы готовы отстаивать в суде.

Досрочная отставка председателя КСП областного центра Гутовой произошла 25 октября. Решение принято по итогам рассмотрения представления прокуратуры о возможном конфликте интересов при приеме на работу своей родственницы. КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В мэрии Челябинска она работала с июля 2013 года, перейдя туда с должности замначальника Главного контрольного управления правительства области.