Волонтеры из ЯНАО отвезут помощь военнослужащим на передовую

09 ноября 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Солдатам необходимы теплые вещи и медикаменты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из ЯНАО отвезут помощь участникам специальной военной операции, которые находятся на передовой под Угледаром на территории Донбасса. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал активист Игорь Заборовский. «В этот раз принято решение все что соберем, отвезти на передовую под Угледар — Новоазовский батальон НМ ДНР. Там сейчас достаточно жарко и расход абсолютно всех вещей повышен! И у них одно из решающих направлений. Во-вторых, потому что мы там были и видели ситуацию своими глазами! Там реально нужна наша поддержка!» — рассказал активист. Заборовский добавил, что сейчас собирают теплые вещи и медикаменты. Также можно перевести средства на реквизиты волонтеров. Бойцам необходимы радиостанции 8 вольт или 10 вольт, а также несколько квадрокоптеров. Ранее сообщалось, что ямальцы помогли собрать деньги на покупку УАЗ, который отправят в зону СВО. Машину будут использовать для транспортировки раненых. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Важной задачей является защита жителей Донбасса от агрессии ВСУ.

Волонтеры из ЯНАО отвезут помощь участникам специальной военной операции, которые находятся на передовой под Угледаром на территории Донбасса. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал активист Игорь Заборовский. «В этот раз принято решение все что соберем, отвезти на передовую под Угледар — Новоазовский батальон НМ ДНР. Там сейчас достаточно жарко и расход абсолютно всех вещей повышен! И у них одно из решающих направлений. Во-вторых, потому что мы там были и видели ситуацию своими глазами! Там реально нужна наша поддержка!» — рассказал активист. Заборовский добавил, что сейчас собирают теплые вещи и медикаменты. Также можно перевести средства на реквизиты волонтеров. Бойцам необходимы радиостанции 8 вольт или 10 вольт, а также несколько квадрокоптеров. Ранее сообщалось, что ямальцы помогли собрать деньги на покупку УАЗ, который отправят в зону СВО. Машину будут использовать для транспортировки раненых. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Важной задачей является защита жителей Донбасса от агрессии ВСУ.