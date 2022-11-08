Бывший военный предложил на НВП обучать школьников работе с дронами и тепловизорами

09 ноября 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Курганских школьников хотят обучать работе с дронами и тепловизорами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области предлагают ввести на уроках начальной военной подготовки (НВП) обучение школьников по работе с квадрокоптерами и тепловизорами. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил бывший военный, педагог Алексей Абдулин. «Нужно реальное знакомство с армией, в том числе поездки в военные части, изучение современной техники, такой как квадрокоптеры и тепловизоры. Изучение опыта, истории и тактики военных действий. Создание учебника, написанного кратко, доступно и содержащего качественный иллюстративный материал», — говорится в сообщении. Также Абдулин обратил внимание на создание соответствующей материально-технической базы и единой учебной программы с достаточным количеством часов для практических занятий. Кроме того, он отметил, что важно наладить конструктивное взаимодействие с родительским сообществом, заинтересованными организациями и ведомствами. В областном департаменте образования и науки корреспонденту URA.RU подтвердили, что планируют на уроках НВП обучать школьников работе с дронами. «Мы уже завели блок в НВП блок по обучению на квадрокоптерах. Понимаем, что в каждой школе их нет. Но они есть в наших кванториумах, которые готовы принимать там гостей и проводить мастер-классы. Кванториумы есть как в Кургане, так и в Шадринске. В районах есть центры „Точки роста“. Когда дойдет время по программе НВП до работы с квадрокоптерами, то там тоже будут это изучать», — сообщили в депобрнауки региона. Ранее URA.RU писало, что в курганских школах начнут изучать основы военной подготовки до конца 2022 года. Позже стало известно, что в Кургане добровольцы ищут помещения для занятий по НВП.

В Курганской области предлагают ввести на уроках начальной военной подготовки (НВП) обучение школьников по работе с квадрокоптерами и тепловизорами. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил бывший военный, педагог Алексей Абдулин. «Нужно реальное знакомство с армией, в том числе поездки в военные части, изучение современной техники, такой как квадрокоптеры и тепловизоры. Изучение опыта, истории и тактики военных действий. Создание учебника, написанного кратко, доступно и содержащего качественный иллюстративный материал», — говорится в сообщении. Также Абдулин обратил внимание на создание соответствующей материально-технической базы и единой учебной программы с достаточным количеством часов для практических занятий. Кроме того, он отметил, что важно наладить конструктивное взаимодействие с родительским сообществом, заинтересованными организациями и ведомствами. В областном департаменте образования и науки корреспонденту URA.RU подтвердили, что планируют на уроках НВП обучать школьников работе с дронами. «Мы уже завели блок в НВП блок по обучению на квадрокоптерах. Понимаем, что в каждой школе их нет. Но они есть в наших кванториумах, которые готовы принимать там гостей и проводить мастер-классы. Кванториумы есть как в Кургане, так и в Шадринске. В районах есть центры „Точки роста“. Когда дойдет время по программе НВП до работы с квадрокоптерами, то там тоже будут это изучать», — сообщили в депобрнауки региона. Ранее URA.RU писало, что в курганских школах начнут изучать основы военной подготовки до конца 2022 года. Позже стало известно, что в Кургане добровольцы ищут помещения для занятий по НВП.