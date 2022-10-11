В Кургане добровольцы ищут помещения для занятий по НВП

12 октября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Также добровольцы в поисках специалистов по НВП Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганские добровольцы ищут помещения и специалистов, чтобы проводить занятия по начальной военной подготовке (НВП). Об этом сообщается в telegram-канале «НВП Рокота Курган». «Эта группа создана для организации и проведения НВП в Кургане. Сейчас ищем учебный класс и специалистов», — написано в telegram-канале. В описании группы указан контакт организатора, по которому можно адресовать все вопросы и предложения. Каналом «НВП Рокота» занимаются бывшие силовики. Их филиалы есть во многих крупных городах России. Помимо начальной военной подготовки в сообществе также проводят мастер-классы по навыкам выживания в экстремальных условиях. Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора Вадима Шумкова в курганских школах запустят уроки начальной военной подготовки. В образовательных учреждениях НВП планируют ввести до конца года. Позже стало известно, что в школы Кургана передадут больше 100 мобильных биатлонных комплектов, чтобы учить школьников стрелять по мишеням. Их планируют использовать на занятиях по физкультуре, ОБЖ и мероприятиях по патриотическому воспитанию. также сообщалось, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев выступил за введение военной подготовки для детей.

Курганские добровольцы ищут помещения и специалистов, чтобы проводить занятия по начальной военной подготовке (НВП). Об этом сообщается в telegram-канале «НВП Рокота Курган». «Эта группа создана для организации и проведения НВП в Кургане. Сейчас ищем учебный класс и специалистов», — написано в telegram-канале. В описании группы указан контакт организатора, по которому можно адресовать все вопросы и предложения. Каналом «НВП Рокота» занимаются бывшие силовики. Их филиалы есть во многих крупных городах России. Помимо начальной военной подготовки в сообществе также проводят мастер-классы по навыкам выживания в экстремальных условиях. Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора Вадима Шумкова в курганских школах запустят уроки начальной военной подготовки. В образовательных учреждениях НВП планируют ввести до конца года. Позже стало известно, что в школы Кургана передадут больше 100 мобильных биатлонных комплектов, чтобы учить школьников стрелять по мишеням. Их планируют использовать на занятиях по физкультуре, ОБЖ и мероприятиях по патриотическому воспитанию. также сообщалось, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев выступил за введение военной подготовки для детей.