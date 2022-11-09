Суровикин сравнил потери российских войск и ВСУ

09 ноября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Потери российской армии в 7-8 раз меньше, чем у противника, заявил Суровикин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери российской армии на Херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у противника. Об этом заявил командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. «Потери наступающих всегда больше, чем потери тех, кто ведет оборону. Потери российских войск в 7-8 раз ниже, чем у противника», — заявил Суровикин в ходе доклада главе Минобороны Сергею Шойгу. На Херсонском направлении с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил Суровикин. Всего в октябре, по данным командующего группировкой, потери украинской стороны составили более 12 тысяч бойцов ВСУ и около 350 иностранных наемников погибшими. Уничтожено также 18 самолетов и 12 вертолетов, свыше 200 танков и другой техники. Суровикин подчеркнул, что ВСУ бьют прежде всего по гражданским зданиям: школам, больницам, другим социально-значимым объектам. Под обстрелами оказывается население, которое вывозят из города, а также пункты выдачи гуманитарной помощи.

Потери российской армии на Херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у противника. Об этом заявил командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. «Потери наступающих всегда больше, чем потери тех, кто ведет оборону. Потери российских войск в 7-8 раз ниже, чем у противника», — заявил Суровикин в ходе доклада главе Минобороны Сергею Шойгу. На Херсонском направлении с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил Суровикин. Всего в октябре, по данным командующего группировкой, потери украинской стороны составили более 12 тысяч бойцов ВСУ и около 350 иностранных наемников погибшими. Уничтожено также 18 самолетов и 12 вертолетов, свыше 200 танков и другой техники. Суровикин подчеркнул, что ВСУ бьют прежде всего по гражданским зданиям: школам, больницам, другим социально-значимым объектам. Под обстрелами оказывается население, которое вывозят из города, а также пункты выдачи гуманитарной помощи.