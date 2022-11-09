Зеленский создает четыре военные администрации в Херсонской области

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Согласно указу Зеленского, в Херсонской области будут созданы Долматовская, Голопристанская, Каховская и Крестовская администрации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ о создании в Херсонской области, где на сегодняшний день складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО, четырех военных администраций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте офиса президента Украины.

«В частности, создаются Долматовская сельская и Голопристанская городская военные администрации Скадовского района Херсонской области, а также Каховская городская и Крестовская сельская военные администрации Каховского района Херсонской области», — сообщается в постановлении. Там уточняется, что генштабу ВСУ и Херсонской областной госадминистрации поручили реализовать создание ВГА в соответствии с украинским законом «О правовом режиме военного положения».

Из-за постоянных атак украинцев на Херсонскую область командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о необходимости ВС РФ занять оборону на левом береге Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Такие меры были приняты с целью защитить военных и гражданское население.

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Президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ о создании в Херсонской области, где на сегодняшний день складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО, четырех военных администраций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте офиса президента Украины. «В частности, создаются Долматовская сельская и Голопристанская городская военные администрации Скадовского района Херсонской области, а также Каховская городская и Крестовская сельская военные администрации Каховского района Херсонской области», — сообщается в постановлении. Там уточняется, что генштабу ВСУ и Херсонской областной госадминистрации поручили реализовать создание ВГА в соответствии с украинским законом «О правовом режиме военного положения». Из-за постоянных атак украинцев на Херсонскую область командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о необходимости ВС РФ занять оборону на левом береге Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Такие меры были приняты с целью защитить военных и гражданское население.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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