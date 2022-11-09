Зеленский создает четыре военные администрации в Херсонской области

09 ноября 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Согласно указу Зеленского, в Херсонской области будут созданы Долматовская, Голопристанская, Каховская и Крестовская администрации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ о создании в Херсонской области, где на сегодняшний день складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО, четырех военных администраций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте офиса президента Украины. «В частности, создаются Долматовская сельская и Голопристанская городская военные администрации Скадовского района Херсонской области, а также Каховская городская и Крестовская сельская военные администрации Каховского района Херсонской области», — сообщается в постановлении. Там уточняется, что генштабу ВСУ и Херсонской областной госадминистрации поручили реализовать создание ВГА в соответствии с украинским законом «О правовом режиме военного положения». Из-за постоянных атак украинцев на Херсонскую область командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о необходимости ВС РФ занять оборону на левом береге Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Такие меры были приняты с целью защитить военных и гражданское население.

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ о создании в Херсонской области, где на сегодняшний день складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО, четырех военных администраций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте офиса президента Украины. «В частности, создаются Долматовская сельская и Голопристанская городская военные администрации Скадовского района Херсонской области, а также Каховская городская и Крестовская сельская военные администрации Каховского района Херсонской области», — сообщается в постановлении. Там уточняется, что генштабу ВСУ и Херсонской областной госадминистрации поручили реализовать создание ВГА в соответствии с украинским законом «О правовом режиме военного положения». Из-за постоянных атак украинцев на Херсонскую область командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о необходимости ВС РФ занять оборону на левом береге Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Такие меры были приняты с целью защитить военных и гражданское население.