Столтенберг признал, что в НАТО нет единства по поддержке Украины

09 ноября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

В альянсе есть голоса с отличным мнением, но это нормально для демократического общества, заявил Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внутри Североатлантического альянса (НАТО) присутствуют голоса, которые высказываются против оказания поддержки Украине. Об этом сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг. «Конечно, всегда есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение, это нормальная ситуация в демократических обществах», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления главы альянса велась на официальном сайте НАТО. При этом он добавил, что подавляющее количество членов высказываются за продолжение оказания помощи украинским властям. Ранее Столтенберг признал, что Североатлантический альянс никак не может допустить наступления мира на Украине на условиях России. Сообщалось, что США и НАТО не исключают вариант начала мирных переговоров по Украине, однако для этого Киев должен взять под контроль Херсон, передает RT.

Внутри Североатлантического альянса (НАТО) присутствуют голоса, которые высказываются против оказания поддержки Украине. Об этом сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг. «Конечно, всегда есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение, это нормальная ситуация в демократических обществах», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления главы альянса велась на официальном сайте НАТО. При этом он добавил, что подавляющее количество членов высказываются за продолжение оказания помощи украинским властям. Ранее Столтенберг признал, что Североатлантический альянс никак не может допустить наступления мира на Украине на условиях России. Сообщалось, что США и НАТО не исключают вариант начала мирных переговоров по Украине, однако для этого Киев должен взять под контроль Херсон, передает RT.