Турчак поддержал решение Суровикина о перегруппировке войск в Херсоне

09 ноября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак прокомментировал решение Суровикина о перегруппировке войск из Херсона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты под Херсоном подвергались большому риску остаться отрезанными от снабжения, что привело бы, в том числе, к потерям среди мирного населения. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Наши ребята под Херсоном подвергались огромному риску. В любой момент они могли оказаться отрезанными от снабжения и в такой ситуации удерживать оборону было бы крайне сложно», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что была реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что скорее всего могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих. Он подчеркнул, что главная цель маневра — это защита населения «при максимальном сбережении личного состава». Ранее командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о перегруппировке войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу, приказав обеспечить безопасность передислокации российских военных. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, Суровикин своим решением спас тысячу солдат.

Российские солдаты под Херсоном подвергались большому риску остаться отрезанными от снабжения, что привело бы, в том числе, к потерям среди мирного населения. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Наши ребята под Херсоном подвергались огромному риску. В любой момент они могли оказаться отрезанными от снабжения и в такой ситуации удерживать оборону было бы крайне сложно», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что была реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что скорее всего могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих. Он подчеркнул, что главная цель маневра — это защита населения «при максимальном сбережении личного состава». Ранее командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о перегруппировке войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу, приказав обеспечить безопасность передислокации российских военных. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, Суровикин своим решением спас тысячу солдат.