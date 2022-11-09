09 ноября 2022
08 ноября 2022

Житель Курганской области готов обменять действующий автосервис на машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, инструменты, автосервис, сто, подъемник, детали, механик
Курганец оценил свой автосервис в 800 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Кетовском округе Курганской области за 800 тысяч рублей продают действующий автосервис. Его владелец согласен обменять бизнес на авто.

«Продаю готовый бизнес — действующий автосервис по ремонту легковых автомобилей. Возможен обмен на автомобиль», — указал продавец Сергей, разместив объявление на сайте Avito.

При этом автор сообщения подчеркивает, что для запуска производства имеется все необходимое оборудование. Среди прочего в собственности владельца — стенд регулировки газовых форсунок, верстаки, тисы, платформенный подъемник, а также различные инструменты для ремонта и установки газового оборудования на автомобиль.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу торгово-сервисный комплекс «Gaz». Готовый бизнес ценили примерно в 200 миллионов рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что летом текущего года курганские предприниматели начали массово распродавать шиномонтажные мастерские, автосервисы и магазины.

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В Кетовском округе Курганской области за 800 тысяч рублей продают действующий автосервис. Его владелец согласен обменять бизнес на авто. «Продаю готовый бизнес — действующий автосервис по ремонту легковых автомобилей. Возможен обмен на автомобиль», — указал продавец Сергей, разместив объявление на сайте Avito. При этом автор сообщения подчеркивает, что для запуска производства имеется все необходимое оборудование. Среди прочего в собственности владельца — стенд регулировки газовых форсунок, верстаки, тисы, платформенный подъемник, а также различные инструменты для ремонта и установки газового оборудования на автомобиль. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу торгово-сервисный комплекс «Gaz». Готовый бизнес ценили примерно в 200 миллионов рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что летом текущего года курганские предприниматели начали массово распродавать шиномонтажные мастерские, автосервисы и магазины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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