Житель Курганской области готов обменять действующий автосервис на машину

В Кетовском округе Курганской области за 800 тысяч рублей продают действующий автосервис. Его владелец согласен обменять бизнес на авто.
«Продаю готовый бизнес — действующий автосервис по ремонту легковых автомобилей. Возможен обмен на автомобиль», — указал продавец Сергей, разместив объявление на сайте Avito.
При этом автор сообщения подчеркивает, что для запуска производства имеется все необходимое оборудование. Среди прочего в собственности владельца — стенд регулировки газовых форсунок, верстаки, тисы, платформенный подъемник, а также различные инструменты для ремонта и установки газового оборудования на автомобиль.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу торгово-сервисный комплекс «Gaz». Готовый бизнес ценили примерно в 200 миллионов рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что летом текущего года курганские предприниматели начали массово распродавать шиномонтажные мастерские, автосервисы и магазины.
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