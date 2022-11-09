09 ноября 2022

Подпольщик раскрыл места дислокации агентов СБУ, скрывающихся от российских ракет

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Подполье Николаева назвало адреса, где СБУ прячется от российских ударов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подполье Николаева (город на юге Украины) узнало адреса, где прячутся агенты СБУ от российских ударов. По словам одного из активистов, на улице Адмиральской, 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов.

«Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет», — рассказал один из активистов подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, на улице Адмиральской, 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов, а на Пушкинской, 1/А расположено наружное наблюдение, там следят за людьми.

Он также рассказал, что глава областной военной администрации Виталий Ким записывает видеоролики в Центре занятости на улице Никольской, 68 со стороны улицы Шнеерсона. «А возле ЖК „Адмирал“» паркует свой автомобиль, раскрыл подпольщик.

Ранее этот же активист сообщал, что подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ. «Мы немножечко богатеем арсеналом — вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», — поделился собеседник.

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Подполье Николаева (город на юге Украины) узнало адреса, где прячутся агенты СБУ от российских ударов. По словам одного из активистов, на улице Адмиральской, 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. «Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет», — рассказал один из активистов подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, на улице Адмиральской, 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов, а на Пушкинской, 1/А расположено наружное наблюдение, там следят за людьми. Он также рассказал, что глава областной военной администрации Виталий Ким записывает видеоролики в Центре занятости на улице Никольской, 68 со стороны улицы Шнеерсона. «А возле ЖК „Адмирал“» паркует свой автомобиль, раскрыл подпольщик. Ранее этот же активист сообщал, что подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ. «Мы немножечко богатеем арсеналом — вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», — поделился собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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