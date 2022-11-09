WSJ: США отказались передавать Украине беспилотники, чтобы не злить Россию

10 ноября 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

США не предоставит Украине передовые беспилотники, несмотря на просьбы Киева, пишет WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США отказались передавать Украине беспилотники, чтобы не злить Россию. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица Вашингтона. «Пентагон отклонил запрос из-за опасений, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1С может привести к эскалации конфликта и сигнализировать Москве о том, что США предоставляют оружие, которое может нацеливаться на позиции внутри России, заявили официальные лица США и другие люди, знакомые с решением», — сообщает американская газета. Там отметили, что официальные лица США некоторое время также беспокоились о том, что технологии на борту беспилотника могут быть украдены на фронте. В частности, представитель General Atomics, которая производит Grey Eagle, подтвердил, что компания была проинформирована о решении, но отказался комментировать подробности. Ранее стало известно, что у Киева заканчиваются средства ПВО. В CNBC подтвердили, что Украина теряет последние средства для противостояния России. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Украина начала требовать военную поддержку от стран Запада. Из-за постоянной военной помощи и обратного эффекта от санкций многие страны повязли в энергетическом кризисе.

Власти США отказались передавать Украине беспилотники, чтобы не злить Россию. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица Вашингтона. «Пентагон отклонил запрос из-за опасений, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1С может привести к эскалации конфликта и сигнализировать Москве о том, что США предоставляют оружие, которое может нацеливаться на позиции внутри России, заявили официальные лица США и другие люди, знакомые с решением», — сообщает американская газета. Там отметили, что официальные лица США некоторое время также беспокоились о том, что технологии на борту беспилотника могут быть украдены на фронте. В частности, представитель General Atomics, которая производит Grey Eagle, подтвердил, что компания была проинформирована о решении, но отказался комментировать подробности. Ранее стало известно, что у Киева заканчиваются средства ПВО. В CNBC подтвердили, что Украина теряет последние средства для противостояния России. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Украина начала требовать военную поддержку от стран Запада. Из-за постоянной военной помощи и обратного эффекта от санкций многие страны повязли в энергетическом кризисе.