В США возвысили российскую авиацию над украинской Forbes: российские истребители МиГ-31 в разы превосходит Су-27, используемые Украиной 10 ноября 2022 в 06:55 Размер текста - 17 + Американский эксперт поражен мощью российского МиГ-31 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США восхитились российским истребителем-перехватчиком МиГ-31, который значительно превосходит украинскую авиацию. Об этом заявил американский журналист Дэвид Экс. «МиГ-31 летает выше, быстрее и дальше Су-27, лучших перехватчиков в составе ВВС Украины. Этот тяжеловесный истребитель имеет потолок в 18 километров, радиус действия в 720 километров и развивает скорость до 2,5 маха», — сообщает Дэвид Экс в материале для американского журнала Forbes. По словам американского журналиста, украинской авиации не хватает скорости, дальности и высоты полета, чтобы противостоять российскому истребителю-перехватчику. Кроме этого, МиГ-31 оборудован ракетами «воздух-воздух» Р-37М КБ «Вымпел», которые позволили сбить несколько самолетов противника за последние недели. Ранее URA.RU сообщало, что в Китае восхитились российской ракетой «Ярс». Она способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны (ПРО) не может остановить проникновение этого оружия. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. В США восхитились российским истребителем-перехватчиком МиГ-31, который значительно превосходит украинскую авиацию. Об этом заявил американский журналист Дэвид Экс. «МиГ-31 летает выше, быстрее и дальше Су-27, лучших перехватчиков в составе ВВС Украины. Этот тяжеловесный истребитель имеет потолок в 18 километров, радиус действия в 720 километров и развивает скорость до 2,5 маха», — сообщает Дэвид Экс в материале для американского журнала Forbes. По словам американского журналиста, украинской авиации не хватает скорости, дальности и высоты полета, чтобы противостоять российскому истребителю-перехватчику. Кроме этого, МиГ-31 оборудован ракетами «воздух-воздух» Р-37М КБ «Вымпел», которые позволили сбить несколько самолетов противника за последние недели. Ранее URA.RU сообщало, что в Китае восхитились российской ракетой «Ярс». Она способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны (ПРО) не может остановить проникновение этого оружия. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям