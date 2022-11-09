09 ноября 2022

The Hill: США в последний раз поддержит Украину

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
Украина не получит «карт-бланш» от США, заявил лидер республиканцев Кевин Маккарти Фото:

Если республиканцы возьмут хотя бы одну палату представителей Конгресса, то это существенно снизит американскую помощь Украине. Об этом заявил лидер республиканской партии Кевин Маккарти.

«Украина не получит „карт-бланш“ от США, если республиканцы будут контролировать нижнюю палату законодательного органа США», — передает слова Маккарти американское издание The Hill. Также в материале говорится, что победа «протрамповских» кандидатов от республиканской партии может усилить оппозиционные голоса. Они поставят под сомнение постоянно растущие расходы США на поддержку Украины.

В октябре демократ Крис Мерфи в интервью MSNBC рассказал о «настоящем кризисе в стране». По его словам, он возникнет из-за «отказа США помогать Украине по решению республиканцев».

Сейчас идет подсчет голосов по итогам выборов в Конгресс США. На этих выборах свой мандат получил конгрессмен от штата Пенсильвания, который умер за месяц до выборов. На промежуточных выборах президент Джо Байден дал понять, что в курсе массового недовольства жителей США его политикой.

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Если республиканцы возьмут хотя бы одну палату представителей Конгресса, то это существенно снизит американскую помощь Украине. Об этом заявил лидер республиканской партии Кевин Маккарти. «Украина не получит „карт-бланш“ от США, если республиканцы будут контролировать нижнюю палату законодательного органа США», — передает слова Маккарти американское издание The Hill. Также в материале говорится, что победа «протрамповских» кандидатов от республиканской партии может усилить оппозиционные голоса. Они поставят под сомнение постоянно растущие расходы США на поддержку Украины. В октябре демократ Крис Мерфи в интервью MSNBC рассказал о «настоящем кризисе в стране». По его словам, он возникнет из-за «отказа США помогать Украине по решению республиканцев». Сейчас идет подсчет голосов по итогам выборов в Конгресс США. На этих выборах свой мандат получил конгрессмен от штата Пенсильвания, который умер за месяц до выборов. На промежуточных выборах президент Джо Байден дал понять, что в курсе массового недовольства жителей США его политикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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