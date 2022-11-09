The Hill: США в последний раз поддержит Украину

Если республиканцы возьмут хотя бы одну палату представителей Конгресса, то это существенно снизит американскую помощь Украине. Об этом заявил лидер республиканской партии Кевин Маккарти.
«Украина не получит „карт-бланш“ от США, если республиканцы будут контролировать нижнюю палату законодательного органа США», — передает слова Маккарти американское издание The Hill. Также в материале говорится, что победа «протрамповских» кандидатов от республиканской партии может усилить оппозиционные голоса. Они поставят под сомнение постоянно растущие расходы США на поддержку Украины.
В октябре демократ Крис Мерфи в интервью MSNBC рассказал о «настоящем кризисе в стране». По его словам, он возникнет из-за «отказа США помогать Украине по решению республиканцев».
Сейчас идет подсчет голосов по итогам выборов в Конгресс США. На этих выборах свой мандат получил конгрессмен от штата Пенсильвания, который умер за месяц до выборов. На промежуточных выборах президент Джо Байден дал понять, что в курсе массового недовольства жителей США его политикой.
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Если республиканцы возьмут хотя бы одну палату представителей Конгресса, то это существенно снизит американскую помощь Украине. Об этом заявил лидер республиканской партии Кевин Маккарти. «Украина не получит „карт-бланш“ от США, если республиканцы будут контролировать нижнюю палату законодательного органа США», — передает слова Маккарти американское издание The Hill. Также в материале говорится, что победа «протрамповских» кандидатов от республиканской партии может усилить оппозиционные голоса. Они поставят под сомнение постоянно растущие расходы США на поддержку Украины. В октябре демократ Крис Мерфи в интервью MSNBC рассказал о «настоящем кризисе в стране». По его словам, он возникнет из-за «отказа США помогать Украине по решению республиканцев». Сейчас идет подсчет голосов по итогам выборов в Конгресс США. На этих выборах свой мандат получил конгрессмен от штата Пенсильвания, который умер за месяц до выборов. На промежуточных выборах президент Джо Байден дал понять, что в курсе массового недовольства жителей США его политикой.