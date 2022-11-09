В правительстве Тюменской области произошли кадровые перестановки

В областном департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания сменился директор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области возглавила Ольга Галкина, которая ранее работала там же заместителем руководителя. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.

«На должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главного государственного инспектора Тюменской области в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года назначена Ольга Александровна Галкина. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что до назначения на новую должность Галкина работала в указанном департаменте. Она занимала там должность заместителя директора.

Ранее URA.RU писало о том, что директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец. Кадровые перестановки также произошли в региональном Комитете по делам национальностей.