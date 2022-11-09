09 ноября 2022
08 ноября 2022

В правительстве Тюменской области произошли кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, правительство тюменской области, погода, виды тюмени
В областном департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания сменился директор Фото:

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области возглавила Ольга Галкина, которая ранее работала там же заместителем руководителя. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.

«На должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главного государственного инспектора Тюменской области в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года назначена Ольга Александровна Галкина. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что до назначения на новую должность Галкина работала в указанном департаменте. Она занимала там должность заместителя директора.

Ранее URA.RU писало о том, что директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец. Кадровые перестановки также произошли в региональном Комитете по делам национальностей.

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Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области возглавила Ольга Галкина, которая ранее работала там же заместителем руководителя. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона. «На должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главного государственного инспектора Тюменской области в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года назначена Ольга Александровна Галкина. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что до назначения на новую должность Галкина работала в указанном департаменте. Она занимала там должность заместителя директора. Ранее URA.RU писало о том, что директором департамента образования Тюменской области назначена Дина Горковец. Кадровые перестановки также произошли в региональном Комитете по делам национальностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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