Второй вытрезвитель в регионе планируют открыть в Шадринске. Об этом рассказал начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов.
«Думаем открыть вытрезвитель в Шадринске. Такую задачу себе поставили, прорабатываем вопрос с правительством Курганской области», — сообщил Дмитрий Свинов в интервью ГТРК «Курган».
По словам начальника УМВД региона, такая практика показывает свою эффективность. «Наполняемость вытрезвителя очень высокая. Пустым он никогда не бывает, а в выходные и праздничные дни его загрузка под 100%», — отметил Свинов.
Ранее URA.RU писало, что вытрезвитель в Кургане начал работать с 1 января 2022 года. По словам главврача областного наркодиспансера, такие «ночлежки» призваны снизить пьяную преступность и смертность.
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