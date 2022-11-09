В Курганской области планируют открыть второй вытрезвитель

10 ноября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Второй в регионе вытрезвитель хотят открыть в Шадринске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Второй вытрезвитель в регионе планируют открыть в Шадринске. Об этом рассказал начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. «Думаем открыть вытрезвитель в Шадринске. Такую задачу себе поставили, прорабатываем вопрос с правительством Курганской области», — сообщил Дмитрий Свинов в интервью ГТРК «Курган». По словам начальника УМВД региона, такая практика показывает свою эффективность. «Наполняемость вытрезвителя очень высокая. Пустым он никогда не бывает, а в выходные и праздничные дни его загрузка под 100%», — отметил Свинов. Ранее URA.RU писало, что вытрезвитель в Кургане начал работать с 1 января 2022 года. По словам главврача областного наркодиспансера, такие «ночлежки» призваны снизить пьяную преступность и смертность.

Второй вытрезвитель в регионе планируют открыть в Шадринске. Об этом рассказал начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. «Думаем открыть вытрезвитель в Шадринске. Такую задачу себе поставили, прорабатываем вопрос с правительством Курганской области», — сообщил Дмитрий Свинов в интервью ГТРК «Курган». По словам начальника УМВД региона, такая практика показывает свою эффективность. «Наполняемость вытрезвителя очень высокая. Пустым он никогда не бывает, а в выходные и праздничные дни его загрузка под 100%», — отметил Свинов. Ранее URA.RU писало, что вытрезвитель в Кургане начал работать с 1 января 2022 года. По словам главврача областного наркодиспансера, такие «ночлежки» призваны снизить пьяную преступность и смертность.