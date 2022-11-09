09 ноября 2022

В Челябинске продают раритетное пособие по боксу за 1 млн рублей. Скрин

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Открытие Международного фестиваля духовной музыки. Кыштым, история, раритет, древность, книга на старославянском языке
Стоимость раритетной книги продавец оценила в 1 млн рублей (фото из архива) Фото:

Раритетную книгу о боксе выставили на продажу в Челябинске за 1 млн рублей. Высокую цену владелица объясняет малым тиражом издания.

«Книге „Техника — основа мастерства в боксе“ 65 лет, она была издана в 1957 году. Она очень редкая — всего 30 тыс. экземпляров» — объясняется цена в тексте на Avito.

При этом книга «Техника — основа мастерства в боксе» находится в свободном доступе в интернете. Кроме того, она продолжает переиздаваться.

За такие же издания на аукционных сайтах просят не больше 2 тыс. рублей. Более того, раритетная Библия, которой исполнилось более века, оценивается менее чем в полмиллиона — соответствующее предложение появилось в Тюмени. А житель Курганской области оценил старинный Коран в 350 тысяч рублей, но в крайнем случае готов обменять книгу на грузовую «ГАЗель».

За такие же издания на аукционных сайтах просят не более 2 тыс. рублей

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Раритетную книгу о боксе выставили на продажу в Челябинске за 1 млн рублей. Высокую цену владелица объясняет малым тиражом издания. «Книге „Техника — основа мастерства в боксе“ 65 лет, она была издана в 1957 году. Она очень редкая — всего 30 тыс. экземпляров» — объясняется цена в тексте на Avito. При этом книга «Техника — основа мастерства в боксе» находится в свободном доступе в интернете. Кроме того, она продолжает переиздаваться. За такие же издания на аукционных сайтах просят не больше 2 тыс. рублей. Более того, раритетная Библия, которой исполнилось более века, оценивается менее чем в полмиллиона — соответствующее предложение появилось в Тюмени. А житель Курганской области оценил старинный Коран в 350 тысяч рублей, но в крайнем случае готов обменять книгу на грузовую «ГАЗель».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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