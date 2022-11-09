Стоимость раритетной книги продавец оценила в 1 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Раритетную книгу о боксе выставили на продажу в Челябинске за 1 млн рублей. Высокую цену владелица объясняет малым тиражом издания.

«Книге „Техника — основа мастерства в боксе“ 65 лет, она была издана в 1957 году. Она очень редкая — всего 30 тыс. экземпляров» — объясняется цена в тексте на Avito.

При этом книга «Техника — основа мастерства в боксе» находится в свободном доступе в интернете. Кроме того, она продолжает переиздаваться.

За такие же издания на аукционных сайтах просят не больше 2 тыс. рублей. Более того, раритетная Библия, которой исполнилось более века, оценивается менее чем в полмиллиона — соответствующее предложение появилось в Тюмени. А житель Курганской области оценил старинный Коран в 350 тысяч рублей, но в крайнем случае готов обменять книгу на грузовую «ГАЗель».