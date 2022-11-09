Губернатор Махонин провел в Москве переговоры с куратором 300-летия Перми

Чернышенко курирует юбилей Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей поездке в Москву обсудил с зампредседателя правительства России, председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми Дмитрием Чернышенко подготовку к юбилею Перми. Информация об этом появилась на официальной странице правительства РФ.

«На встрече обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов, приуроченных к предстоящему юбилею региональной столицы. Еще одна тема — проведение Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», — сообщается на сайте. Форум пройдет в Перми осенью 2023 года. Чернышенко предложил заранее продумать деловую программу и логистику, понятную для иностранных гостей. Отдельное внимание предлагается уделить культурной программе.

Дмитрий Махонин доложил зампредседателю правительства о реализации инфраструктурных проектов, приуроченных к юбилею Перми. Так, по его словам, работы по строительству нового здания Пермской государственной художественной галереи будут завершены в конце 2023 года. В краевой музыкальной школе строительно-монтажные работы выполнены на 27%, а работы по возведению краевой инфекционной больницы выполнены на 40%. Завершение строительства этих объектов также запланировано на конец 2023 года.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Перми международного форума «Россия — спортивная держава» в июне 2022 года. С инициативой провести форум в Перми Дмитрий Махонин выступил в январе на встрече с президентом.