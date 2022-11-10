Путин поручил Мишустину подготовить план, как быстро поднять доходы россиян

Путин поручил Мишустину подготовить предложения по увеличению доходов семей с детьми

10 ноября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Мишустин должен разработать меры для увеличения зарплат россиян до 15 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину разработать комплекс мер для увеличения доходов семей с детьми. Об этом сообщается на сайте президента РФ. «Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — говорится в перечне поручений Путина Мишустину, опубликованном на сайте президента России. Согласно его указу, Мишустин с командой должен до 15 января разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов семей с детьми, получающих на них пособия. И увеличить доходы от трудовой деятельности родителей, в том числе, создав «условия для повышения их квалификации, освоения ими новых профессий или получения ими более высокооплачиваемой работы». Ранее Путин поручил правительству оказывать поддержку семьям с детьми. Им будет осуществляться контроль правильности назначения пособия семьям и своевременности его выплаты, сообщает RT. Данная льгота будет выплачиваться из бюджета по единым стандартам и критериям. Путин также продлил программы материнского капитала до конца 2026 года, передает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину разработать комплекс мер для увеличения доходов семей с детьми. Об этом сообщается на сайте президента РФ. «Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — говорится в перечне поручений Путина Мишустину, опубликованном на сайте президента России. Согласно его указу, Мишустин с командой должен до 15 января разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов семей с детьми, получающих на них пособия. И увеличить доходы от трудовой деятельности родителей, в том числе, создав «условия для повышения их квалификации, освоения ими новых профессий или получения ими более высокооплачиваемой работы». Ранее Путин поручил правительству оказывать поддержку семьям с детьми. Им будет осуществляться контроль правильности назначения пособия семьям и своевременности его выплаты, сообщает RT. Данная льгота будет выплачиваться из бюджета по единым стандартам и критериям. Путин также продлил программы материнского капитала до конца 2026 года, передает телеканал 360.