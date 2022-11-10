В Карабаше определили сроки избрания нового мэра

11 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Областные власти намерены поддержать кандидатуру Станислава Афанасенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Выборы мэра Карабаша состоятся в первой половине декабря текущего года. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в муниципалитете. «Нового главу Карабаша депутаты выберут из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией в начале декабря. Точная дата выборов будет известна на следующей неделе», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципалитета. Место мэра Карабаша стало вакантно 19 октября, после того, как действующий глава города Олег Буданов ушел в отставку. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, ранее работавший на «Карабашмеди». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе. Документы на участие в конкурсе подали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио главы Станислав Афанасенко. Сейчас комиссия проверяет представленные кандидатами документы. По данным источника URA.RU областные власти намерены поддержать кандидатуру Афанасенко.

Выборы мэра Карабаша состоятся в первой половине декабря текущего года. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в муниципалитете. «Нового главу Карабаша депутаты выберут из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией в начале декабря. Точная дата выборов будет известна на следующей неделе», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципалитета. Место мэра Карабаша стало вакантно 19 октября, после того, как действующий глава города Олег Буданов ушел в отставку. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, ранее работавший на «Карабашмеди». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе. Документы на участие в конкурсе подали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио главы Станислав Афанасенко. Сейчас комиссия проверяет представленные кандидатами документы. По данным источника URA.RU областные власти намерены поддержать кандидатуру Афанасенко.