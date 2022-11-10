10 ноября 2022

В Карабаше определили сроки избрания нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, поднятая рука, голосование
Областные власти намерены поддержать кандидатуру Станислава Афанасенко Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Выборы мэра Карабаша состоятся в первой половине декабря текущего года. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в муниципалитете.

«Нового главу Карабаша депутаты выберут из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией в начале декабря. Точная дата выборов будет известна на следующей неделе», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

Место мэра Карабаша стало вакантно 19 октября, после того, как действующий глава города Олег Буданов ушел в отставку. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, ранее работавший на «Карабашмеди». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.

Документы на участие в конкурсе подали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио главы Станислав Афанасенко. Сейчас комиссия проверяет представленные кандидатами документы. По данным источника URA.RU областные власти намерены поддержать кандидатуру Афанасенко.

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Выборы мэра Карабаша состоятся в первой половине декабря текущего года. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в муниципалитете. «Нового главу Карабаша депутаты выберут из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией в начале декабря. Точная дата выборов будет известна на следующей неделе», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципалитета. Место мэра Карабаша стало вакантно 19 октября, после того, как действующий глава города Олег Буданов ушел в отставку. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, ранее работавший на «Карабашмеди». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе. Документы на участие в конкурсе подали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио главы Станислав Афанасенко. Сейчас комиссия проверяет представленные кандидатами документы. По данным источника URA.RU областные власти намерены поддержать кандидатуру Афанасенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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