В Карабаше определили сроки избрания нового мэра

Выборы мэра Карабаша состоятся в первой половине декабря текущего года. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в муниципалитете.
«Нового главу Карабаша депутаты выберут из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией в начале декабря. Точная дата выборов будет известна на следующей неделе», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципалитета.
Место мэра Карабаша стало вакантно 19 октября, после того, как действующий глава города Олег Буданов ушел в отставку. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, ранее работавший на «Карабашмеди». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.
Документы на участие в конкурсе подали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио главы Станислав Афанасенко. Сейчас комиссия проверяет представленные кандидатами документы. По данным источника URA.RU областные власти намерены поддержать кандидатуру Афанасенко.
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