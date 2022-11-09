Основатель ЧВК «Вагнер» оценил уровень патриотизма курганцев

Евгений Пригожин: почти 40% курганцев, с кем общался, изъявили желание ехать на СВО

10 ноября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Почти 40% курганцев после встречи с Евгением Пригожиным решили поехать на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почти 40% курганцев, с которыми общался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, изъявили желание поехать в зону специальной военной операции. Пригожин подчеркнул высокий уровень патриотизма в регионе, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Конкорд» в ответ на запрос агентства. «Находясь в Кургане, я общался с людьми, проживающими на территории Курганской области, и в беседе подчеркнул их высокий уровень патриотизма. Среди них почти 40% изъявили желание ехать на СВО. А были ли это заключенные, сколько их поедет и когда — эта информация не разглашается», — прокомментировал Евгений Пригожин в ответ на запрос агентства. По данным источника URA.RU, приближенного к силовикам, в Курганской области Пригожин лично посетил две колонии. В третьей колонии были его представители. «По результатам проведенных встреч около 500 осужденных выразили готовность принять участие в боевых действиях в зоне СВО. Для них выделены отдельные бараки на территории колоний. По итогам встречи Пригожин отметил высокий уровень патриотизма среди курганцев. Люди готовы защищать интересы Родины», — сказал источник. По его словам, на встречах с представителями ЧВК «Вагнер» осужденным рассказали о четырех требованиях, которые они должны соблюдать — не пить алкоголь, не употреблять наркотики, не мародерствовать, исполнять приказы командования. Ранее URA.RU писало, что 1 ноября основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признался, что был в Кургане. Он отметил, что любит путешествовать по стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти 40% курганцев, с которыми общался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, изъявили желание поехать в зону специальной военной операции. Пригожин подчеркнул высокий уровень патриотизма в регионе, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Конкорд» в ответ на запрос агентства. «Находясь в Кургане, я общался с людьми, проживающими на территории Курганской области, и в беседе подчеркнул их высокий уровень патриотизма. Среди них почти 40% изъявили желание ехать на СВО. А были ли это заключенные, сколько их поедет и когда — эта информация не разглашается», — прокомментировал Евгений Пригожин в ответ на запрос агентства. По данным источника URA.RU, приближенного к силовикам, в Курганской области Пригожин лично посетил две колонии. В третьей колонии были его представители. «По результатам проведенных встреч около 500 осужденных выразили готовность принять участие в боевых действиях в зоне СВО. Для них выделены отдельные бараки на территории колоний. По итогам встречи Пригожин отметил высокий уровень патриотизма среди курганцев. Люди готовы защищать интересы Родины», — сказал источник. По его словам, на встречах с представителями ЧВК «Вагнер» осужденным рассказали о четырех требованиях, которые они должны соблюдать — не пить алкоголь, не употреблять наркотики, не мародерствовать, исполнять приказы командования. Ранее URA.RU писало, что 1 ноября основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признался, что был в Кургане. Он отметил, что любит путешествовать по стране.