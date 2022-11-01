Основатель ЧВК «Вагнер» признался, что был в Кургане

Курган посетил Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что посетил Курганскую область. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд», главой которой он является.

«Я люблю путешествовать по стране. Сейчас вылетаю из Кургана, а два часа назад был в Тюмени. Всем тюменцам привет!», — такой ответ Пригожина на запрос интернет-портала NashGorod.ru опубликован в группе пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». В запросе тюменского СМИ был задан вопрос касаемо посещения исправительных учреждений региона.

Ранее URA.RU писало, что курганские колонии планирует посетить лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам инсайдеров, его возможный приезд связан с тем, что он планирует набирать заключенных для боевых действиях на Украине. Также источники сообщали, что основатель ЧВК «Вагнер» посетил ряд колоний в разных уральских городах, где приглашал заключенных к участию в спецоперации. Однако Пригожин опроверг свой визит к свердловским заключенным.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель — провести демилитаризацию и денацификацию страны, а также защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.