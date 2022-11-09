Военкоматы ХМАО принимают заявки на бронирование сотрудников предприятий от мобилизации

Военкоматы ХМАО продолжают принимать заявки от организаций округа на бронирование. Военный комиссариат Югры Роман Вуколов сообщил корреспонденту URA.RU, что этот процесс не прекращался.
«Бронирование не останавливалось, оно продолжается», — прокомментировал Вуколов. Если организация ранее подавала списки на бронь, их можно обновить, подав в военный комиссариат актуальные данные. «Если сотрудник подлежит бронированию в соответствии с нормативными документами, его организация должна внести в список и подать список в тот военкомат, где гражданин состоит на воинском учете. Тогда военкомат его без проблем бронирует», — добавил Вуколов.
Ранее URA.RU писало о работе с бронью от мобилизации в Сургуте. Объявление о поиске дорожного рабочего и прораба «Военно-строительная компания» опубликовала на портале HeadHunter.
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ряд специалистов в сферах, важных для развития экономики страны, могли получить отсрочку: среди них IT-специалисты и работники предприятий оборонного комплекса. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации, с 1 ноября в России начался призыв срочников, которые не будут, по словам Шойгу, направлены в зону проведения специальной военной операции.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney