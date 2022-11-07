Курганские власти рассказали, когда все мобилизованные получат по 50 тысяч рублей

Курганские мобилизованные до конца недели получат по 50 тысяч рублей

08 ноября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Курганским мобилизованным до конца недели выплатят по 50 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До конца этой недели все мобилизованные жители Курганской области должны получить единовременные выплаты в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи. Видео опубликовано в официальной группе правительства в социальной сети «ВКонтакте». «Сейчас средства перечислены 70% мобилизованным. Губернатор Курганской области поставил задачу, чтобы до конца недели все мобилизованные жители региона получили данные выплаты», — заявила Куташи. Она добавила, чтобы получить деньги, мобилизованным курганцам и их семьям не нужно никуда обращаться и предоставлять документы. Специалисты регионального управления соцзащиты сами уточняют информацию. Ранее URA.RU писало, что 3 ноября региональное правительство приняло решение о единовременной финансовой поддержке в размере 50 тысяч рублей мобилизованным жителям Курганской области. Тогда сообщалось, что эти деньги будут начислять автоматически.

До конца этой недели все мобилизованные жители Курганской области должны получить единовременные выплаты в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи. Видео опубликовано в официальной группе правительства в социальной сети «ВКонтакте». «Сейчас средства перечислены 70% мобилизованным. Губернатор Курганской области поставил задачу, чтобы до конца недели все мобилизованные жители региона получили данные выплаты», — заявила Куташи. Она добавила, чтобы получить деньги, мобилизованным курганцам и их семьям не нужно никуда обращаться и предоставлять документы. Специалисты регионального управления соцзащиты сами уточняют информацию. Ранее URA.RU писало, что 3 ноября региональное правительство приняло решение о единовременной финансовой поддержке в размере 50 тысяч рублей мобилизованным жителям Курганской области. Тогда сообщалось, что эти деньги будут начислять автоматически.