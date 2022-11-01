Курганский омбудсмен рассказал, когда мобилизованные получат выплаты

Мобилизованные из Курганской области начнут получать выплаты с 10 ноября

02 ноября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Мобилизованные курганцы обращались к омбудсмену с вопросами о выплатах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мобилизованные из Курганской области получат выплаты в период с 10 по 20 ноября. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин со ссылкой на информацию руководства военного гарнизона в Елани. «К нам поступали вопросы по выплатам мобилизованным. Я связывался с замполитом части в Елани, он сказал, что все, какие есть, проблемы по выплатам, с 10 по 20 ноября будут решены», — сообщил Шалютин. Ранее URA.RU писало, что курганские добровольцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, получили региональные выплаты. Речь идет о первой части «губернаторских» выплат в размере 30 тысяч рублей. При этом, по данным супруги добровольца, зарплата за сентябрь не поступала. Губернатор Вадим Шумков ранее призывал федеральные власти сделать выплаты мобилизованным одинаковыми по всей стране. Он подчеркнул, что разное обеспечение мобилизованных из разных регионов (в том числе в размере дополнительных выплат) обижает людей и ставит их в неравное положение.

Мобилизованные из Курганской области получат выплаты в период с 10 по 20 ноября. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин со ссылкой на информацию руководства военного гарнизона в Елани. «К нам поступали вопросы по выплатам мобилизованным. Я связывался с замполитом части в Елани, он сказал, что все, какие есть, проблемы по выплатам, с 10 по 20 ноября будут решены», — сообщил Шалютин. Ранее URA.RU писало, что курганские добровольцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, получили региональные выплаты. Речь идет о первой части «губернаторских» выплат в размере 30 тысяч рублей. При этом, по данным супруги добровольца, зарплата за сентябрь не поступала. Губернатор Вадим Шумков ранее призывал федеральные власти сделать выплаты мобилизованным одинаковыми по всей стране. Он подчеркнул, что разное обеспечение мобилизованных из разных регионов (в том числе в размере дополнительных выплат) обижает людей и ставит их в неравное положение.