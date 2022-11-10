Байден не намерен контактировать с представителями РФ на саммите G20

Отсутствие президента РФ Владимира Путина не повлияет на повестку Байдена, заявил СалливанФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден не планирует контактировать с российскими представителями на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«У президента нет планов встречаться с российским министром иностранных дел [Сергеем Лавровым]», — рассказал Салливан на брифинге, который транслировался на официальном сайте Белого дома. На вопрос журналиста, не сделало бы присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите поездку более эффективной, помощник американского лидера заявил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать собственную повестку. «И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны», — заключил он.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20. Вместо него участие в мероприятии примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. На саммите он обсудит газовое сотрудничество с Турцией и поставки зерна.
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Президент США Джо Байден не планирует контактировать с российскими представителями на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «У президента нет планов встречаться с российским министром иностранных дел [Сергеем Лавровым]», — рассказал Салливан на брифинге, который транслировался на официальном сайте Белого дома. На вопрос журналиста, не сделало бы присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите поездку более эффективной, помощник американского лидера заявил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать собственную повестку. «И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны», — заключил он. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20. Вместо него участие в мероприятии примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. На саммите он обсудит газовое сотрудничество с Турцией и поставки зерна.