Сенатор Джабаров: Россия получила основания для сокрушительного удара по Украине

Сенатор Джабаров: Евросоюз признал, что пытается уничтожить Россию с помощью Украины

11 ноября 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

ЕС пытается уничтожить РФ руками Украины, заявил Владимир Джабаров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия получила основание уничтожить транспортную логистику Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «[Глава дипломатии Европейского союза] Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России», — написал Джабаров в своем telegram-канале. По его словам, в таком случае у России есть «все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Он убежден, что без поставок западного оружия и боеприпасов, Киев потерпит сокрушительно поражение. По его мнению, такой исход не заставит себя ждать. Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Россия получила основание уничтожить транспортную логистику Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «[Глава дипломатии Европейского союза] Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России», — написал Джабаров в своем telegram-канале. По его словам, в таком случае у России есть «все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Он убежден, что без поставок западного оружия и боеприпасов, Киев потерпит сокрушительно поражение. По его мнению, такой исход не заставит себя ждать. Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.