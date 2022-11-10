10 ноября 2022

Сенатор Джабаров: Россия получила основания для сокрушительного удара по Украине

Сенатор Джабаров: Евросоюз признал, что пытается уничтожить Россию с помощью Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС пытается уничтожить РФ руками Украины, заявил Владимир Джабаров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия получила основание уничтожить транспортную логистику Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«[Глава дипломатии Европейского союза] Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России», — написал Джабаров в своем telegram-канале. По его словам, в таком случае у России есть «все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками».

Он убежден, что без поставок западного оружия и боеприпасов, Киев потерпит сокрушительно поражение. По его мнению, такой исход не заставит себя ждать.

Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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Россия получила основание уничтожить транспортную логистику Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «[Глава дипломатии Европейского союза] Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России», — написал Джабаров в своем telegram-канале. По его словам, в таком случае у России есть «все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Он убежден, что без поставок западного оружия и боеприпасов, Киев потерпит сокрушительно поражение. По его мнению, такой исход не заставит себя ждать. Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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