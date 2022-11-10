10 ноября 2022

Рогов заявил о скоплении тысяч польских наемников на запорожском направлении

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Киев стянул более пяти тысяч польских наемников на запорожское направление Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более пяти тысяч польских наемников сосредоточены на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч», — цитирует Владимира Рогова РИА Новости. По его словам, среди наемников представители различных международных террористических группировок.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ стянули семь тысяч бойцов на запорожское направление. По его словам, там они оказались после обучения на западных полигонах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева участвуют в боевых действиях иностранные наемники. Власти Запорожья сообщали, что вынуждены менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ.

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Более пяти тысяч польских наемников сосредоточены на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч», — цитирует Владимира Рогова РИА Новости. По его словам, среди наемников представители различных международных террористических группировок. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ стянули семь тысяч бойцов на запорожское направление. По его словам, там они оказались после обучения на западных полигонах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева участвуют в боевых действиях иностранные наемники. Власти Запорожья сообщали, что вынуждены менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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