Глава Минобороны Украины: после паузы ВСУ усилятся тысячами опытных солдат

России потребуется много времени, чтобы перегруппировать свои войска в Херсоне, а после этого украинские войска усилятся тысячами солдат, прошедших обучение на западных полигонах. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Зима замедлит всякую активность на поле боя для всех сторон. Это выгодно для всех сторон — все отдохнут», — сказал Алексей Резников в интервью агентству Reuters. Также он предрек, что после перерыва украинские войска усилятся тысячами солдат, прошедших обучение в Великобритании.
Российские войска начали отводить свои силы из Херсона и с правого берега Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу, распорядившись обеспечить безопасность передислокации российских военных. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Суровикин таким решением спас тысячу солдат. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что перегруппировка войск в Херсоне, где складывается самая сложная ситуация, является сложнейшей операцией в текущем моменте в зоне СВО.
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России потребуется много времени, чтобы перегруппировать свои войска в Херсоне, а после этого украинские войска усилятся тысячами солдат, прошедших обучение на западных полигонах. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Зима замедлит всякую активность на поле боя для всех сторон. Это выгодно для всех сторон — все отдохнут», — сказал Алексей Резников в интервью агентству Reuters. Также он предрек, что после перерыва украинские войска усилятся тысячами солдат, прошедших обучение в Великобритании. Российские войска начали отводить свои силы из Херсона и с правого берега Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу, распорядившись обеспечить безопасность передислокации российских военных. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Суровикин таким решением спас тысячу солдат. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что перегруппировка войск в Херсоне, где складывается самая сложная ситуация, является сложнейшей операцией в текущем моменте в зоне СВО.