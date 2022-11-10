Военный аналитик назвал сложнейшей операцией перегруппировку войск в Херсоне

11 ноября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Перегруппировка войск — большая и кропотливая работа, заявил Василий Дандыкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перегруппировка войск в Херсоне, где складывается самая сложная ситуация, является сложнейшей операцией в текущем моменте в зоне СВО. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Передислокация войск РФ их Херсона является сложнейшей операцией, требующей целого комплекса подготовительных мероприятий, заявил Василий Дандыкин в беседе с «Известиями». «Конечно же, это непросто. Как правило, выделяются силы, которые прикрывают отход.<…> Это большая кропотливая работа», — отметил он. Эксперт уточнил, что при перегруппировке войск также требуется наносить огневое поражению противнику. «Ведь уходят не только люди, но и техника. Такие маневры требуют управления колоннами, работы комендатур, военной полиции, работы инженерных служб», — добавил он. По его словам, важным является обеспечение скрытности передвижений, а также сохранение личного состава и техники. В случае, если боезапасы нельзя вывезти, они отстреливаются, а если сломанную технику невозможно отремонтировать — она уничтожается. В заключении Дандыкин отметил, что прежде чем занимать подготовленные рубежи, необходимо вести воздушную разведку и ставить мирные заграждения. Ранее сообщалось, что российские войска начали отводить свои силы из Херсона и с правого берега Днепра по приказанию командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Данный маневр санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает RT. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что российские солдаты под Херсоном подвергались большому риску остаться отрезанными от снабжения, что привело бы, в том числе, к потерям среди мирного населения.

Перегруппировка войск в Херсоне, где складывается самая сложная ситуация, является сложнейшей операцией в текущем моменте в зоне СВО. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Передислокация войск РФ их Херсона является сложнейшей операцией, требующей целого комплекса подготовительных мероприятий, заявил Василий Дандыкин в беседе с «Известиями». «Конечно же, это непросто. Как правило, выделяются силы, которые прикрывают отход.<…> Это большая кропотливая работа», — отметил он. Эксперт уточнил, что при перегруппировке войск также требуется наносить огневое поражению противнику. «Ведь уходят не только люди, но и техника. Такие маневры требуют управления колоннами, работы комендатур, военной полиции, работы инженерных служб», — добавил он. По его словам, важным является обеспечение скрытности передвижений, а также сохранение личного состава и техники. В случае, если боезапасы нельзя вывезти, они отстреливаются, а если сломанную технику невозможно отремонтировать — она уничтожается. В заключении Дандыкин отметил, что прежде чем занимать подготовленные рубежи, необходимо вести воздушную разведку и ставить мирные заграждения. Ранее сообщалось, что российские войска начали отводить свои силы из Херсона и с правого берега Днепра по приказанию командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Данный маневр санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает RT. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что российские солдаты под Херсоном подвергались большому риску остаться отрезанными от снабжения, что привело бы, в том числе, к потерям среди мирного населения.