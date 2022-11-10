Экс-глава Минфина Польши призвал Украину остановить конфликт ценой своих территорий

11 ноября 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Министр Польши написал книгу, где раскрыл исход конфликта на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко выступает за незамедлительное окончание украинского конфликта, даже ценой потери части территорий Украины. Его мнение, изложенное в книге «Война и мир», комментирует журналист Петр Гадзиновский в своей статье для польской газеты Trybuna. «Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко выступает за скорейшее окончание конфликта на Украине. Даже ценой потери ею части территорий», — пишет Гадзиновский. По его словам, Колодко возлагает ответственность за конфликт вокруг Украины на страны Запада. Как пишет автор, польский политик в своей книге предрек многолетний конфликт между Украиной и Россией. Он подчеркивает, что от этого спора также пострадают вовлеченные в него страны. Их ждет «максимальное уничтожение», именно поэтому выдающийся экономист и бывший министр финансов выступает за скорейшее окончание этого конфликта, отметил Гадзиновский. Многие страны стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами после начала спецоперации на Украине, которую объявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. Позже президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от участия в мирных переговорах, несмотря на то, что РФ не раз заявляла о готовности выйти на диалог с украинской стороной для урегулирования спора.

Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко выступает за незамедлительное окончание украинского конфликта, даже ценой потери части территорий Украины. Его мнение, изложенное в книге «Война и мир», комментирует журналист Петр Гадзиновский в своей статье для польской газеты Trybuna. «Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко выступает за скорейшее окончание конфликта на Украине. Даже ценой потери ею части территорий», — пишет Гадзиновский. По его словам, Колодко возлагает ответственность за конфликт вокруг Украины на страны Запада. Как пишет автор, польский политик в своей книге предрек многолетний конфликт между Украиной и Россией. Он подчеркивает, что от этого спора также пострадают вовлеченные в него страны. Их ждет «максимальное уничтожение», именно поэтому выдающийся экономист и бывший министр финансов выступает за скорейшее окончание этого конфликта, отметил Гадзиновский. Многие страны стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами после начала спецоперации на Украине, которую объявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. Позже президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от участия в мирных переговорах, несмотря на то, что РФ не раз заявляла о готовности выйти на диалог с украинской стороной для урегулирования спора.