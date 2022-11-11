Politico: американцы испугались последствий конфликта на Украине

Politico: в США опасаются, что Европа откажется от антироссийских санкций

11 ноября 2022 в 09:26 Размер текста - 17 +

Западные страны начали сомневаться в санкциях против РФ на фоне газового кризиса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В США все чаще задумываются о том, продолжат ли западные страны поддерживать антироссийские санкции на фоне ухудшения экономической ситуации в мире. Об этом пишет агентство Politico. «Американские официальные лица, базирующиеся в Европе, предупреждают коллег из Вашингтона о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся на санкции и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может заставить европейских лидеров отказаться от поддержки санкций», — уточняют авторы издания, ссылаясь на внутренние отчеты, распространенные в администрации. При этом уточняется, что Вашингтон все больше верит, что взаимодействие с Европой имеет решающее значение для успеха на Украине. Иначе, считают авторы, ослабление поддержки пойдет России на руку и даст определенные рычаги влияния. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. При этом после начала операции страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом на фоне санкций против РФ, которые те ввели. Тем не менее постепенно давление на Россию стало смягчаться. При этом газовый кризис в Европе может продлиться до 2030 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Европа также потратила 104,8 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ, сообщает MK.RU .

В США все чаще задумываются о том, продолжат ли западные страны поддерживать антироссийские санкции на фоне ухудшения экономической ситуации в мире. Об этом пишет агентство Politico. «Американские официальные лица, базирующиеся в Европе, предупреждают коллег из Вашингтона о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся на санкции и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может заставить европейских лидеров отказаться от поддержки санкций», — уточняют авторы издания, ссылаясь на внутренние отчеты, распространенные в администрации. При этом уточняется, что Вашингтон все больше верит, что взаимодействие с Европой имеет решающее значение для успеха на Украине. Иначе, считают авторы, ослабление поддержки пойдет России на руку и даст определенные рычаги влияния. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. При этом после начала операции страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом на фоне санкций против РФ, которые те ввели. Тем не менее постепенно давление на Россию стало смягчаться. При этом газовый кризис в Европе может продлиться до 2030 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Европа также потратила 104,8 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ, сообщает MK.RU.