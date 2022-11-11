Politico: американцы испугались последствий конфликта на Украине

Politico: в США опасаются, что Европа откажется от антироссийских санкций
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Западные страны начали сомневаться в санкциях против РФ на фоне газового кризиса Фото:
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Газовый кризис в Европе

В США все чаще задумываются о том, продолжат ли западные страны поддерживать антироссийские санкции на фоне ухудшения экономической ситуации в мире. Об этом пишет агентство Politico.

«Американские официальные лица, базирующиеся в Европе, предупреждают коллег из Вашингтона о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся на санкции и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может заставить европейских лидеров отказаться от поддержки санкций», — уточняют авторы издания, ссылаясь на внутренние отчеты, распространенные в администрации.

При этом уточняется, что Вашингтон все больше верит, что взаимодействие с Европой имеет решающее значение для успеха на Украине. Иначе, считают авторы, ослабление поддержки пойдет России на руку и даст определенные рычаги влияния.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. При этом после начала операции страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом на фоне санкций против РФ, которые те ввели. Тем не менее постепенно давление на Россию стало смягчаться. При этом газовый кризис в Европе может продлиться до 2030 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Европа также потратила 104,8 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ, сообщает MK.RU.

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В США все чаще задумываются о том, продолжат ли западные страны поддерживать антироссийские санкции на фоне ухудшения экономической ситуации в мире. Об этом пишет агентство Politico. «Американские официальные лица, базирующиеся в Европе, предупреждают коллег из Вашингтона о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся на санкции и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может заставить европейских лидеров отказаться от поддержки санкций», — уточняют авторы издания, ссылаясь на внутренние отчеты, распространенные в администрации. При этом уточняется, что Вашингтон все больше верит, что взаимодействие с Европой имеет решающее значение для успеха на Украине. Иначе, считают авторы, ослабление поддержки пойдет России на руку и даст определенные рычаги влияния. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. При этом после начала операции страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом на фоне санкций против РФ, которые те ввели. Тем не менее постепенно давление на Россию стало смягчаться. При этом газовый кризис в Европе может продлиться до 2030 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Европа также потратила 104,8 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ, сообщает MK.RU.
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