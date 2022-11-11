В Киеве исключили русский язык из учебной программы в школах

На Украине запретили использовать русский язык в учебной программе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Русский язык исключен из учебных программ школ и дошкольных учреждений Киева. Такое решение принял Киевский городской совет.
«Нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса [на русском языке] и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в собственности города Киева», — сообщает пресс-служба совета. Их слова приводит ТАСС.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса, а также денацификации страны. На Украине активно запрещают русский язык, пишет RT. Также в стране запретили российскую музыку. Даже в США обвинили Украину в геноциде русских.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !