В Киеве исключили русский язык из учебной программы в школах

11 ноября 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

На Украине запретили использовать русский язык в учебной программе Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Русский язык исключен из учебных программ школ и дошкольных учреждений Киева. Такое решение принял Киевский городской совет. «Нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса [на русском языке] и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в собственности города Киева», — сообщает пресс-служба совета. Их слова приводит ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса, а также денацификации страны. На Украине активно запрещают русский язык, пишет RT. Также в стране запретили российскую музыку. Даже в США обвинили Украину в геноциде русских.

Русский язык исключен из учебных программ школ и дошкольных учреждений Киева. Такое решение принял Киевский городской совет. «Нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса [на русском языке] и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в собственности города Киева», — сообщает пресс-служба совета. Их слова приводит ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса, а также денацификации страны. На Украине активно запрещают русский язык, пишет RT. Также в стране запретили российскую музыку. Даже в США обвинили Украину в геноциде русских.