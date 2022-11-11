В Киеве исключили русский язык из учебной программы в школах

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Фото. Пермь., флаг украины
На Украине запретили использовать русский язык в учебной программе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Русский язык исключен из учебных программ школ и дошкольных учреждений Киева. Такое решение принял Киевский городской совет.

«Нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса [на русском языке] и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в собственности города Киева», — сообщает пресс-служба совета. Их слова приводит ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса, а также денацификации страны. На Украине активно запрещают русский язык, пишет RT. Также в стране запретили российскую музыку. Даже в США обвинили Украину в геноциде русских.

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Русский язык исключен из учебных программ школ и дошкольных учреждений Киева. Такое решение принял Киевский городской совет. «Нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса [на русском языке] и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в собственности города Киева», — сообщает пресс-служба совета. Их слова приводит ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса, а также денацификации страны. На Украине активно запрещают русский язык, пишет RT. Также в стране запретили российскую музыку. Даже в США обвинили Украину в геноциде русских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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