Французский генерал призвал Европу отказаться от конфликта на Украине

11 ноября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине не является европейским, считает Пьер де Вилье Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейцы должны выйти из украинского конфликта, потому что решение ввязаться в него было продиктовано американскими взглядами. Об этом заявил бывший глава генштаба ВС Франции Пьер де Вилье. «Конфликт на Украине не в интересах европейцев, тем более Франции. Этот конфликт не наш. Я сожалею о слишком систематическом сближении с американскими взглядами со стороны политиков стран Европы», — заявил Пьер де Вилье в эфире радио BFMTV. Он отметил, что надеется на дипломатическое решение конфликта. «С 24 февраля мы находимся в перманентной эскалации, сейчас задача состоит в том, чтобы остановить ее», — заключил генерал. Россия начала специальную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции и спонсировать конфликт на Украине, принимая пакеты по военной помощи стране. Однако некоторые страны уже стали отказываться от военной помощи Киеву.

Европейцы должны выйти из украинского конфликта, потому что решение ввязаться в него было продиктовано американскими взглядами. Об этом заявил бывший глава генштаба ВС Франции Пьер де Вилье. «Конфликт на Украине не в интересах европейцев, тем более Франции. Этот конфликт не наш. Я сожалею о слишком систематическом сближении с американскими взглядами со стороны политиков стран Европы», — заявил Пьер де Вилье в эфире радио BFMTV. Он отметил, что надеется на дипломатическое решение конфликта. «С 24 февраля мы находимся в перманентной эскалации, сейчас задача состоит в том, чтобы остановить ее», — заключил генерал. Россия начала специальную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции и спонсировать конфликт на Украине, принимая пакеты по военной помощи стране. Однако некоторые страны уже стали отказываться от военной помощи Киеву.