Жена челябинского губернатора пообещала назвать «личных фаворитов»

11 ноября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер выделит фаворитов премии Фонда 2020 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ирина Текслер, глава Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и супруга главы Челябинской области Алексея Текслера, в ближайшие выходные собирается назвать фаворитов премии ее фонда. Об этом она сообщила в социальных сетях. «Большое количество проектов наш фонд делает именно для молодежи и с молодежью. Так, у нас к финалу подходит наша вторая премия #ДВИГАЙЧЕ и уже 13 ноября состоится общая большая встреча, ассессмент-сессия. Я же с ребятами проведу „диалог на равных“ в воскресенье, и, возможно, определю своих личных фаворитов», — написала Ирина Текслер в своем аккаунте в «ВК», который завела утром 11 ноября. Первая леди региона отметила, что в области имеется сильнейшее молодежное движение. И большинство проектов ее фонда направлено как раз на поиск и раскрытие талантливых детей. Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив существует с декабря 2020 года для поддержки культурных и образовательных проектов. С его помощью создается доступная среда для детей с ограниченными возможностями, а также осуществляется колоссальная поддержка детей-сирот и семей с детьми-инвалидами.

Ирина Текслер, глава Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и супруга главы Челябинской области Алексея Текслера, в ближайшие выходные собирается назвать фаворитов премии ее фонда. Об этом она сообщила в социальных сетях. «Большое количество проектов наш фонд делает именно для молодежи и с молодежью. Так, у нас к финалу подходит наша вторая премия #ДВИГАЙЧЕ и уже 13 ноября состоится общая большая встреча, ассессмент-сессия. Я же с ребятами проведу „диалог на равных“ в воскресенье, и, возможно, определю своих личных фаворитов», — написала Ирина Текслер в своем аккаунте в «ВК», который завела утром 11 ноября. Первая леди региона отметила, что в области имеется сильнейшее молодежное движение. И большинство проектов ее фонда направлено как раз на поиск и раскрытие талантливых детей. Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив существует с декабря 2020 года для поддержки культурных и образовательных проектов. С его помощью создается доступная среда для детей с ограниченными возможностями, а также осуществляется колоссальная поддержка детей-сирот и семей с детьми-инвалидами.