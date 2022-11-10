10 ноября 2022
09 ноября 2022

Портной из ЯНАО пошил для военнослужащих РФ пятиточечники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация, пятиточечник
Пятиточечники помогут солдатам пережить холод Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод.

«Портной из Надыма изготовил 30 пятиточечников, по-другому — туристические сиденья. Эта вещь незаменима в холодное время года и во время короткого отдыха. Можно с комфортом посидеть на холодной, промерзлой земле и не бояться заболеть», — уточнил он.

Заборовский объяснил, что сшитые пятиточечники довольно прочные. Портной для изготовления использовал брезент, а внутри находится плотная пенка.

Ранее сообщалось, что волонтеры из ЯНАО отвезут помощь солдатам на передовую. Для военнослужащих собирали теплые вещи и медикаменты.

Спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля. Российские военные защищают мирное население Донбасса от обстрелов ВСУ, которые продолжаются на протяжении восьми лет.

Пятиточечники
Фото:

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Портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод. «Портной из Надыма изготовил 30 пятиточечников, по-другому — туристические сиденья. Эта вещь незаменима в холодное время года и во время короткого отдыха. Можно с комфортом посидеть на холодной, промерзлой земле и не бояться заболеть», — уточнил он. Заборовский объяснил, что сшитые пятиточечники довольно прочные. Портной для изготовления использовал брезент, а внутри находится плотная пенка. Ранее сообщалось, что волонтеры из ЯНАО отвезут помощь солдатам на передовую. Для военнослужащих собирали теплые вещи и медикаменты. Спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля. Российские военные защищают мирное население Донбасса от обстрелов ВСУ, которые продолжаются на протяжении восьми лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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