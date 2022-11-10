Портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод.
«Портной из Надыма изготовил 30 пятиточечников, по-другому — туристические сиденья. Эта вещь незаменима в холодное время года и во время короткого отдыха. Можно с комфортом посидеть на холодной, промерзлой земле и не бояться заболеть», — уточнил он.
Заборовский объяснил, что сшитые пятиточечники довольно прочные. Портной для изготовления использовал брезент, а внутри находится плотная пенка.
Ранее сообщалось, что волонтеры из ЯНАО отвезут помощь солдатам на передовую. Для военнослужащих собирали теплые вещи и медикаменты.
Спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля. Российские военные защищают мирное население Донбасса от обстрелов ВСУ, которые продолжаются на протяжении восьми лет.
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