Портной из ЯНАО пошил для военнослужащих РФ пятиточечники. Фото

11 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Пятиточечники помогут солдатам пережить холод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод. «Портной из Надыма изготовил 30 пятиточечников, по-другому — туристические сиденья. Эта вещь незаменима в холодное время года и во время короткого отдыха. Можно с комфортом посидеть на холодной, промерзлой земле и не бояться заболеть», — уточнил он. Заборовский объяснил, что сшитые пятиточечники довольно прочные. Портной для изготовления использовал брезент, а внутри находится плотная пенка. Ранее сообщалось, что волонтеры из ЯНАО отвезут помощь солдатам на передовую. Для военнослужащих собирали теплые вещи и медикаменты. Спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля. Российские военные защищают мирное население Донбасса от обстрелов ВСУ, которые продолжаются на протяжении восьми лет. Пятиточечники Фото: Игорь Заборовский

Портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод. «Портной из Надыма изготовил 30 пятиточечников, по-другому — туристические сиденья. Эта вещь незаменима в холодное время года и во время короткого отдыха. Можно с комфортом посидеть на холодной, промерзлой земле и не бояться заболеть», — уточнил он. Заборовский объяснил, что сшитые пятиточечники довольно прочные. Портной для изготовления использовал брезент, а внутри находится плотная пенка. Ранее сообщалось, что волонтеры из ЯНАО отвезут помощь солдатам на передовую. Для военнослужащих собирали теплые вещи и медикаменты. Спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля. Российские военные защищают мирное население Донбасса от обстрелов ВСУ, которые продолжаются на протяжении восьми лет.