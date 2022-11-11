ЕС: Украина должна сама принять решение о прекращении огня

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
В ЕС пообещали поддержать Киев в случае решения прекратить огонь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение о прекращении огня — за Украиной, а Евросоюз поможет Киеву, если он пойдет на это. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС.

«Я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент. А мы, несомненно, окажем содействие», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Зеленский заявлял, что не пойдет на переговоры с РФ, так как Москва ставит ультиматумы. Позднее он изменил позицию, напомнив об условиях украинской стороны по достижению мирного соглашения, не упоминая о смене власти в РФ. Как писали СМИ, на это он пошел после просьбы Вашингтона продемонстрировать готовность к переговорам.

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Решение о прекращении огня — за Украиной, а Евросоюз поможет Киеву, если он пойдет на это. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС. «Я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент. А мы, несомненно, окажем содействие», — приводит его слова РИА Новости. Ранее Зеленский заявлял, что не пойдет на переговоры с РФ, так как Москва ставит ультиматумы. Позднее он изменил позицию, напомнив об условиях украинской стороны по достижению мирного соглашения, не упоминая о смене власти в РФ. Как писали СМИ, на это он пошел после просьбы Вашингтона продемонстрировать готовность к переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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