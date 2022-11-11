ЕС: Украина должна сама принять решение о прекращении огня

В ЕС пообещали поддержать Киев в случае решения прекратить огонь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Решение о прекращении огня — за Украиной, а Евросоюз поможет Киеву, если он пойдет на это. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС.
«Я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент. А мы, несомненно, окажем содействие», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Зеленский заявлял, что не пойдет на переговоры с РФ, так как Москва ставит ультиматумы. Позднее он изменил позицию, напомнив об условиях украинской стороны по достижению мирного соглашения, не упоминая о смене власти в РФ. Как писали СМИ, на это он пошел после просьбы Вашингтона продемонстрировать готовность к переговорам.
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