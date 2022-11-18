Минюст признал иноагентом екатеринбургского журналиста Колезева

Дмитрий Колезев включен в список иноагентов 18 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев, владеющий информационным порталом It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) признан иностранным агентом. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минюста РФ.

«Колезев Дмитрий Евгеньевич. Дата включения в реестр 18 ноября», — говорится в реестре иноагентов. По данным осведомленного источника URA.RU при принятии решения Минюстом учитывались встречи Колезева с иностранными дипломатами и пересечение с НКО-иноагентами.

В частности, Колезев виделся с генконсулом США в Екатеринбурге Полом М. Картером, послом Великобритании Лори Бристоу и зампосла Великобритании в РФ Линси Сколл. По данным инсайдера, Колезев сравнивал вождя Иосифа Сталина с диктатором Адольфом Гитлером, чем вызывал возмущения в обществе.

Полиция 9 ноября объявила Колезева в федеральный розыск. По версии инсайдеров, в его отношении возбуждено уголовное дело о распространении фейков. Сам Колезев отмечал, что не знает, с чем связан розыск.