Эрдоган и Орбан призвали к РФ и Украину к скорейшему перемирию

11 ноября 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Эрдоган заявил, что другие страны должны помочь в достижении мира Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече призвали к скорейшему перемирию между РФ и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши. «Что касается войны на Украине, то лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — заявил Хаваши венгерскому агентству MTI. Лидеры двух стран считают, что конфликт необходимо урегулировать мирным путем. Орбан и Эрдоган также призвали глав других государств приложить для этого усилия. Ранее в ЕС заявили, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня, а Евросоюз поможет ей в этом. При этом президент США Джо Байден выдвинул условие для переговоров, заявив, что они пройдут только, если РФ выведет войска. Сам украинский лидер Владимир Зеленский называл среди условий возврат к прежним границам и выплату репараций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече призвали к скорейшему перемирию между РФ и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши. «Что касается войны на Украине, то лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — заявил Хаваши венгерскому агентству MTI. Лидеры двух стран считают, что конфликт необходимо урегулировать мирным путем. Орбан и Эрдоган также призвали глав других государств приложить для этого усилия. Ранее в ЕС заявили, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня, а Евросоюз поможет ей в этом. При этом президент США Джо Байден выдвинул условие для переговоров, заявив, что они пройдут только, если РФ выведет войска. Сам украинский лидер Владимир Зеленский называл среди условий возврат к прежним границам и выплату репараций.