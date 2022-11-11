Эрдоган и Орбан призвали к РФ и Украину к скорейшему перемирию

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Эрдоган заявил, что другие страны должны помочь в достижении мира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече призвали к скорейшему перемирию между РФ и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши.

«Что касается войны на Украине, то лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — заявил Хаваши венгерскому агентству MTI. Лидеры двух стран считают, что конфликт необходимо урегулировать мирным путем. Орбан и Эрдоган также призвали глав других государств приложить для этого усилия.

Ранее в ЕС заявили, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня, а Евросоюз поможет ей в этом. При этом президент США Джо Байден выдвинул условие для переговоров, заявив, что они пройдут только, если РФ выведет войска. Сам украинский лидер Владимир Зеленский называл среди условий возврат к прежним границам и выплату репараций.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече призвали к скорейшему перемирию между РФ и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши. «Что касается войны на Украине, то лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — заявил Хаваши венгерскому агентству MTI. Лидеры двух стран считают, что конфликт необходимо урегулировать мирным путем. Орбан и Эрдоган также призвали глав других государств приложить для этого усилия. Ранее в ЕС заявили, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня, а Евросоюз поможет ей в этом. При этом президент США Джо Байден выдвинул условие для переговоров, заявив, что они пройдут только, если РФ выведет войска. Сам украинский лидер Владимир Зеленский называл среди условий возврат к прежним границам и выплату репараций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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