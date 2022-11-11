ВСУ обстреливают пригород Новой Каховки

11 ноября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Повреждены жилые дома Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли удар по пригороду Новой Каховки, повреждены жилые дома, машины и линии электропередачи. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. «Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи», — рассказал Леонтьев РИА Новости. ВСУ вели обстрел из артиллерийских систем, что, по его словам, свидетельствует об их приближении к правому берегу Днепра. При этом Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы. Херсонское направление МО РФ называется самым сложным на фронте на данный момент. Российские войска перешли на левый берег Днепра, чтобы сохранить жизни солдат, местное население эвакуировано из Херсона. Также ВС РФ забрали с собой вооружение.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пригороду Новой Каховки, повреждены жилые дома, машины и линии электропередачи. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. «Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи», — рассказал Леонтьев РИА Новости. ВСУ вели обстрел из артиллерийских систем, что, по его словам, свидетельствует об их приближении к правому берегу Днепра. При этом Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы. Херсонское направление МО РФ называется самым сложным на фронте на данный момент. Российские войска перешли на левый берег Днепра, чтобы сохранить жизни солдат, местное население эвакуировано из Херсона. Также ВС РФ забрали с собой вооружение.